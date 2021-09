Le macchie sui vestiti possono diventare il peggiore incubo di ogni casalinga. Averci a che fare non è mai facile, soprattutto quando tentiamo mille stratagemmi per eliminarle e nessuno sembra funzionare.

La lavatrice non sempre fa il suo dovere e a volte non riusciamo nemmeno a ottenere un bucato fresco e profumato come ci aspetteremmo. Metterci ai fornelli, poi, non ci è proprio d’aiuto, perché è proprio questa la situazione in cui rischiamo più spesso di sporcarci.

Le macchie di unto e grasso sanno il fatto loro e possono risultare davvero ostinate. Qualora la lavatrice dovesse fallire, potremmo provare a scacciarle con un rimedio delle nostre nonne. È un prodotto biologico che ci aiuterà e disfarci definitivamente delle odiose macchie sui capi.

Togliere le macchie di unto e grasso dai vestiti è facilissimo con questo formidabile rimedio naturale

Quando le abbiamo davvero tentate tutte per far tornare puliti come prima i nostri vestiti, non c’è altra soluzione che utilizzare l’argilla. Ma non una tipologia qualsiasi, bensì quella bianca.

Togliere le macchie di unto e grasso dai vestiti è facilissimo con questo formidabile rimedio naturale molto versatile. Sì, perché solitamente sappiamo che l’argilla è ottima per far tornare a splendere la pelle. Non per niente si possono realizzare diverse maschere rigeneranti per il viso con questo prodotto.

Ciò che probabilmente non sapevamo è che ha anche un alto potere smacchiante. Utilizzarla è veloce e davvero semplice. Ci basterà distribuire un po’ di argilla bianca in polvere sulla macchia da trattare.

Possiamo utilizzare per comodità un colino, che ci servirà anche per setacciarla. La si lascia in posa per pochi minuti, poi la si toglie con l’aiuto di una spazzola. I nostri abiti dovrebbero tornare come nuovi e noi avremo detto una volta per tutte addio alle fastidiose macchie.

Un uso alternativo che pochi conoscono

Dovremmo sapere che l’argilla, bianca o verde che sia, si presta a tantissimi utilizzi alternativi. Tra i tanti può diventare uno strumento eccezionale per pulire e profumare le parti della casa.

Un classico che non tramonta riguarda la puzza e i cattivi odori che fuoriescono dal frigorifero della cucina. Per eliminarli consigliamo di posizionare su uno dei ripiani una tazza di argilla verde mischiata a qualche goccia di olio essenziale di agrumi. Il nostro frigo ringrazierà e non dovremo più tapparci il naso quando apriamo lo sportello.