Quando il giardinaggio rientra tra i principali hobby di una persona, le cose da fare sono veramente tante. Non si tratta soltanto di piantare alberi, scegliere le piante ornamentali più adatte per il proprio giardino o i vasi più belli per i fiori del proprio balcone. In realtà occorrono una serie di attività periodiche necessarie per ottenere grandi risultati in poco tempo.

Una di queste riguarda la pulizia delle superfici arrugginite. In questo articolo scopriremo come togliere la ruggine dagli attrezzi da giardino sarà veramente un gioco da ragazzi grazie a questi incredibili e semplici rimedi.

Pochi ingredienti per grandi risultati

Per un’interessante attività di giardinaggio sono tanti gli strumenti che vengono utilizzati. Pensiamo, ad esempio, alla pala o al rastrello, utili per preparare il terreno su cui lavorare successivamente; la vanga per mettere a dimora le piante, per lavorare in profondità il terreno o frantumare le zolle. Le forbici, la sega, il forcone e la carriola sono tutti indispensabili per ottenere un giardino meraviglioso.

Ma cosa fare nel caso in cui si formi della ruggine su questi strumenti e come eliminarla in poco tempo?

Per dire addio alla formazione di questo fastidioso inconveniente bisogna, innanzitutto, preparare un mix naturale. Nello specifico, basterà realizzare un composto che sia per metà costituito d’acqua e metà di aceto. Dopo esserci procurati una grande bacinella e averla riempita con questi elementi si dovranno inserire gli strumenti da lavoro e lasciarli in ammollo per una notte intera.

Il giorno dopo si dovranno strofinare con della lana d’acciaio, della carta stagnola, una paglietta metallica o una spazzola metallica. Per scrostare i residui di ruggine è consigliato di effettuare dei movimenti circolari che vadano dal basso verso l’alto. infine, lavare gli attrezzi con dell’acqua e del sapone e asciugarli con cura.

Un mix da non sottovalutare

In alternativa esiste un altro mix di ingredienti che potrà risultare efficace per eliminare la ruggine. Mischiando dell’acqua, del limone e del sale in parti uguali si potrà procedere all’applicazione sulla superficie da trattare. Anche in questo caso sfregare con cura con l’aiuto degli strumenti elencati sopra, lavare, sciacquare e asciugare.

Inoltre, è conveniente fare una piccola prova su un punto dell’attrezzo da giardino che vogliamo far tornare come nuovo. Ciò perché il limone potrebbe risultare corrosivo.

Infine, per evitare di svolgere questa faticosa attività di pulizia, si dovrebbero conoscere le buone abitudini per prevenire la ruggine. Alla fine di ogni utilizzo è conveniente pulire e asciugare gli attrezzi da giardinaggio in modo tale da non lasciare traccia di umidità e conservarli appesi in un luogo asciutto. Per non lasciare nulla al caso si potranno anche trattare con degli oli appositi così da favorire la loro durata nel tempo.

Ecco spiegato perché togliere la ruggine dagli attrezzi da giardino sarà veramente un gioco da ragazzi grazie a questi incredibili e semplici rimedi.