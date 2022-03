Ci sono certi odori in casa che sono troppo forti e si fa davvero fatica a mandarli via, soprattutto in cucina. Si pensi ai broccoli, oppure al pesce, il cui odore può rimanere per diversi giorni.

Senza bisogno di costosi profumatori o diffusori di aromi, si possono prima adottare delle soluzioni fai da te con ingredienti che tutti hanno in dispensa.

Sembra assurdo, ma dei semplici filtri delle tisane, se usati nel modo giusto, potrebbero aiutare anche a combattere i cattivi odori.

Uno ancora più intenso e duraturo è quello della carne marcia nel frigorifero. Se capitasse di dimenticarla anche solo per pochi giorni, potrebbe già iniziare a puzzare. A quel punto, sarà molto difficile eliminare l’odore dal frigorifero e da quello che c’è dentro. Per questo, si possono applicare due escamotage per combattere il problema.

Togliere la puzza di carne putrefatta dal frigorifero è semplicissimo con questi 2 incredibili rimedi casalinghi

Il primo rimedio fai da te per sconfiggere la puzza di carne andata a male è il caffè. Il caffè, infatti, riesce ad assorbire gli odori, anche se ci impiega qualche giorno.

Bisogna mettere su ogni ripiano una ciotolina con una manciata di chicchi di caffè e lasciarli agire per almeno 4 giorni. Quindi, si possono rimuovere e, se necessario, si può ripetere l’operazione.

Per evitare di sprecare i chicchi, si possono anche usare i fondi del caffè messi appositamente da parte. I filtri del caffè usati, invece, si potranno conservare per riparare in emergenza le unghie rotte o scheggiate.

Nel caso in cui l’odore sia davvero forte, si può cospargere il caffè su due teglie da mettere nel frigorifero e lasciarlo agire per qualche giorno.

Come eliminare i cattivi odori con una soluzione fai da te di vodka e acqua

Il secondo rimedio prevede di usare l’alcol, in grado di assorbire e neutralizzare gli odori. Per il frigorifero, si può usare una soluzione con una parte di vodka e due di acqua. Basterà inumidire una spugna o un panno morbido, passarlo sulle superfici del frigorifero e risciacquare.

Per fare questo lavoro, sarebbe opportuno spegnere e svuotare il frigorifero, anche per evitare sprechi di energia. In tal caso, si può lasciar agire per circa 10 o 15 minuti e solo allora risciacquare.

Per ottenere una profumazione ancora migliore si potrà aggiungere alla soluzione il succo di un limone o di un’arancia.

Oltre a togliere la puzza di carne putrefatta dal frigorifero, si potrebbe dover profumare anche l’intera stanza. A questo scopo, si può usare in modo originale la comunissima carta da forno, che ha diversi usi pratici per la casa.