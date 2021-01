Vasca da bagno ingiallita e la si vuole di nuovo bianca? Per fortuna togliere il giallo dalla vasca da bagno è veramente facile con questo trucco.

A lungo andare i sanitari bianchi tendono ad ingiallirsi, alcuni più di altri. La vasca da bagno è uno di quegli elementi che tende ad ingiallirsi facilmente. Soprattutto la parte vicino lo scolo. Questo accade perché in quella zona può rimanere dell’acqua che ristagnando crea del calcare. Anche i prodotti che si usano durante la doccia tendono ad ingiallire la vasca da bagno. Come ad esempio lo shampoo, il balsamo o il sapone per il corpo.

In un precedente articolo era già stato spiegato un metodo per far tornare la vasca bianca. Cioè usare il bicarbonato mixandolo al sapone per i piatti. Ma nel caso in cui non dovesse funzionare, ne esiste un altro per togliere il giallo dalla vasca. Se invece si ha il desiderio di rimuovere il nero dal WC cliccare qui per un metodo infallibile.

Togliere il giallo della vasca da bagno è veramente facile con questo trucco

Vediamo allora questo trucco alternativo per togliere il giallo dalla vasca. Anche in questo caso si tratta di creare una speciale pasta abrasiva che smacchi la vasca. Quello che occorre per smacchiare la vasca sarà del sapone per i lavaggi a mano, poi servirà della soda in polvere e infine della segatura.

Quello che occorre fare ora è creare una pasta con questi tre ingredienti. Quindi mettere tutto in una ciotola e mixare per bene. Si deve ottenere un composto omogeneo, quindi bisogna cercare di equilibrare i tre elementi. Una volta uniti correttamente, prendiamo un po’ di pasta e mettiamola sugli aloni gialli nella vasca da bagno.

Ora con una spugnetta e con dei movimenti circolari, sfreghiamo bene sugli aloni gialli. Dopodiché, passiamo ad un bel risciacquo con acqua calda. Se vediamo che il giallo persiste allora ripetiamo l’operazione.