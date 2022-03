È sempre difficile restare fedeli al proprio regime alimentare, soprattutto tra una festa e l’altra.

Non abbiamo fatto in tempo a metter via i dolci di carnevale che, in tutti i supermercati, siamo già sommersi da quelli pasquali. Uova di cioccolato e colombe svettano invitanti sugli scaffali, pronti a colmare tutte le nostre carenze d’affetto.

Proprio quest’anno che, contro ogni previsione, eravamo riusciti a non cadere così spesso in tentazione e iniziamo proprio ora a vedere i primi risultati.

Eppure, esiste un dolcissimo compromesso che può appagare il nostro palato e la nostra voglia di coccole senza innescare sensi di colpa.

Togliamoci lo sfizio del dolce con questi pasticciotti senza zuccheri aggiunti, ottimi come spezza-fame o come snack pre o post-allenamento.

Ci servono solo 4 ingredienti e pochissimo tempo.

No al sovrappeso, sì al gusto

Approfittiamo di questo spazio per ricordare l’importanza del mantenere un certo peso forma.

Un concetto questo piuttosto superato, che è stato fortunatamente nel tempo sostituito dal peso giusto per ognuno di noi. Questo può essere definito soltanto da un medico nutrizionista.

Solo questa figura, conoscendo i nostri parametri e le nostre caratteristiche fisiologiche, potrà impostare con noi un piano alimentare adeguato. Ad esso, ovviamente, è sempre consigliabile affiancare una discreta e costante attività fisica.

Sappiamo bene che questa combinazione di fattori può essere la chiave per il mantenimento di un buono stato di salute. Inoltre, da queste due strade passerebbe anche la prevenzione di diverse patologie.

Assolutamente da abbandonare, però, è l’idea che fit significhi insapore e non appagante. Possiamo perseguire i nostri obiettivi di benessere senza rinunciare al gusto.

Togliamoci lo sfizio del dolce con questi pasticciotti fit al pistacchio e cereali pronti in pochi minuti e con soli 4 ingredienti

A sostegno di quanto abbiamo appena affermato invitiamo tutti, anche gli ultra patiti di fitness, a provare questi fantastici pasticciotti.

Gli ingredienti sono i seguenti:

25 grammi di riso soffiato;

25 grammi di fiocchi d’avena;

75 grammi di cioccolato bianco senza zuccheri aggiunti;

2 cucchiaini di crema al pistacchio.

La prima cosa da fare è sciogliere a bagnomaria il cioccolato bianco, al quale aggiungere la crema al pistacchio.

In una ciotola versiamo il riso soffiato e l’avena e mescoliamo i due cereali.

Aggiungiamo il cioccolato fuso con la crema al pistacchio e amalgamiamo il tutto.

Con il composto ottenuto e l’aiuto di un cucchiaio formiamo i nostri pasticciotti e mettiamoli in frigo per almeno 30 minuti.

Ecco pronti i nostri fantastici snack.

Ricchi di gusto e adatti per questo ai più golosi, ma soprattutto con zero sensi di colpa.

