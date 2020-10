Il viaggio esperienziale tra i sapori e gli odori della buona cucina continua sul tappeto volante di ProiezionidiBorsa. Si parte alla ricerca di piatti genuini e ricchi di gusto ma anche economici, veloci e pratici. Impresa difficile ma non impossibile. Infatti, tra le preparazioni più disparate in circolazione, la Redazione ha scovato una tra le ricette più facili e veloci da realizzare. Un contorno sfizioso a cui sarà difficile farne a meno. Ecco i tocchetti di zucca in padella pronti in meno di 10 minuti.

Ingredienti

500 g di zucca;

1 aglio e olio extra vergine q.b.;

1 bicchiere di vino bianco;

Rametto di rosmarino;

Sale e pepe q.b.

Tocchetti di zucca in padella pronti in meno di 10 minuti. Procedimento

Se si necessita di un ottimo contorno in breve tempo questa ricetta è perfetta. Innanzitutto, il primo passo consiste nel prendere la zucca, lavarla, sbucciarla e tagliarla a tocchetti. In una padella, inserire aglio e olio extra vergine e far soffriggere per qualche secondo, Subito dopo, inserire il rametto di rosmarino e far cuocere per circa 1 minuto. Successivamente, togliere l’aglio ed inserire al suo posto i dadini di zucca. Fare cuocere, versando a poco a poco il bicchiere di vino bianco che servirà per sfumare e rendere più appetitoso il piatto. Fare cuocere per circa 2 minuti a fiamma medio-alta, poi abbassare il fuoco e coprire con un coperchio.

Basteranno circa 5, massimo 6 minuti di cottura per ottenere tocchetti di zucca perfetti. Ora, togliere il rametto di rosmarino ed il gioco è fatto. In poco meno di 10 minuti, si potrà gustare un contorno prelibato e saporito, pronto per essere servito agli ospiti. Un piatto, ottimo anche accompagnato da crostini croccanti che esalteranno ancor di più il sapore della zucca.

