L’istituto di ricerca Emg ha fatto una indagine su monete e banconote. Con l’avvento della seconda ondata del coronavirus, gli italiani hanno la propensione a voler toccare meno possibile monete e banconote. 9 milioni di cittadini maggiorenni hanno risposto ai vari quesiti posti a metà ottobre. La paura di essere contagiati ritorna in auge e la popolazione sta cambiando di nuovo le proprie abitudini. A livello nazionale, il 19% del campione ha detto di voler abbandonare il contante. Gli uomini sono più propensi rispetto alle donne, e la popolazione residente nelle aree Nord-Ovest ha l’indice più alto per aree geografiche.

Il contante per cosa si usa

Il 64% del campione ha detto di usare i soldi contanti per fare acquisti quotidiani. In questo solco, probabilmente, il Governo vuole far cambiare le abitudini agli italiani introducendo il cashback e la lotteria degli scontrini.

L’opportunità Cashback e la lotteria degli scontrini

Effettivamente, gli italiani quando hanno da fare un affare non si tirano indietro. Cashback e lotteria degli scontrini sono due buone possibilità.

Il 60% del campione ha intenzione di usare maggiormente carte di credito, bancomat e prepagate. Però, un 20% degli intervistati ha detto di non essere interessato a pagamenti elettronici per le piccole spese e continuerà a farlo con monete e banconote.

L’eliminazione delle commissioni per gli esercenti

Gli intervistati si sono espressi sull’abolizione delle commissioni a carico degli esercenti. Infatti, pagare con la moneta elettronica al di sotto dei 5 euro non comporta nessuna spesa. I consumatori hanno detto di essere favorevoli quasi all’unanimità ma colpiscono le motivazioni per cui danno questa risposta.

Un terzo dei consumatori ritiene che in questo modo emerge l’evasione fiscale. Poi un’altra fetta dice che l’esercente non ha più scuse per opporsi a pagamenti con carte elettroniche per piccoli importi. Infine, c’è chi è favorevole al provvedimento perché ciò consentirebbe di limitare l’uso del denaro contante anche per ridurre il contagio.

La comodità del contante

Gli italiani si stanno avviando verso la pratica di toccare meno possibile monete e banconote. Ma c’è una esigua parte degli intervistati che resiste: l’addio ai soldi contanti è vista come una sciagura perché subentra la paura di essere controllato.