Il segreto per trovare titoli e azioni per aumentare la ricchezza nei prossimi decenni, paradossalmente, ce lo ha svelato proprio la pandemia che stiamo vivendo.

La migliore strategia di investimento

Forse non tutti sanno che esistono aziende che pagano dividendi da oltre un secolo. Questo per dire che ci sono società che sono presenti sul mercato in maniera stabile e che, chiunque abbia a suo tempo investito su di esse, si è garantito ritorni per tutta la vita. E per quella dei suoi discendenti. Lo stesso discorso per chi, più in generale, decide di investire in titoli e azioni per aumentare la ricchezza nei prossimi decenni. La migliore strategia di investimento per individuarli è quella di trovare quella con la migliore capacità di resistenza. Oppure quelle che si occupano di settori che, in futuro, avranno il massimo sviluppo.

Capire come investire sui mercati azionari

La sfera di cristallo è ancora un optional che dobbiamo conquistare ma l’intuito è un elemento di cui siamo già dotati e che ci aiuta a capire come investire sui mercati azionari. Perciò, sfruttando le tante informazioni in nostro possesso sull’evoluzione sociale ed economica vista in occasione del Covid-19 possiamo già iniziare a capire quello che succederà ad alcuni nomi presenti sui mercati. E capire quali sono quei titoli e azioni per aumentare la ricchezza nei prossimi decenni.

Come aumentare la ricchezza nei prossimi decenni

Insomma le azioni che offrono un mix di crescita e dividendi nel corso degli anni in modo da avere adesso un incremento sullo stipendio e domani un incremento sulla pensione. Ad esempio, uno dei titoli e azioni per aumentare la ricchezza nei prossimi decenni, può essere Crown Castle (NYSE: CCI). Si tratta di un’azienda che gestisce e affitta infrastrutture di comunicazione come torri e fibre ai clienti della rete wireless. Questo perché l’azienda è strutturata come un fondo di investimento immobiliare (REIT), il che permette di prevedere interessanti ritorni per gli investitori. Ancora di più considerando il suo campo d’azione e la durata media dei suoi contratti che va dai 5 ai 15 anni. Inoltre dal 2015 al 2019, i dividendi annuali di Crown Castle, attualmente poco sopra il 3%, sono aumentati a un tasso di circa l’8,1% all’anno.