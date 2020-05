Titoli da comprare nel settore energetico: i Buy di BofA

Ci sono alcuni titoli con rating buy nel settore energetico. Nonostante il fatto che, secondo i sondaggi di BofA, una ripresa a V sia difficile nell’immediato.

Investire in azioni petrolifere

Quello accaduto circa un mese fa sul petrolio è cosa nota. Il petrolio statunitense è sceso in territorio negativo. E non poco (oltre -37 dollari). La crisi ha messo KO intere compagnie a stelle e strisce e qualcuna ha già dichiarato bancarotta. Ma in crisi sono andati anche molti di quelli che hanno voluto investire in azioni petrolifere. Approfittando del boom dello scisto. Parallelamente anche i grandi produttori hanno dovuto correre ai ripari e tagliare, se non addirittura cancellare, i dividendi. Peraltro in un settore che da sempre era stato preso come punto di riferimento dagli investitori per la sua generosità. Anche per questo motivo gli ultimi sondaggi di BofA la stragrande maggioranza dei money manager internazionali preferisce rimanere cauto. Il mercato orso, per loro, c’è e ci resterà. Ma i titoli da comprare, comunque, ci sono. Anche nel settore energetico. Soprattutto in virtù delle ultime notizie dalla Cina che vedono una ripresa della domanda molto più veloce del previsto.

Azioni con rating Buy

Infatti per gli analisti di BofA ci sono, nel settore energetico, alcune azioni con rating Buy e che hanno mantenuto intatto il dividendo. Come è facile dedurre, però, si tratta dei giganti, quelli che, leader di settore, hanno potuto fare affidamento sul fatto di essere i più grandi. Per questo motivo i loro fondamentali, forti, hanno la capacità di restare in gioco. Anche in virtù di un bilancio relativamente stabile qualora i prezzi del barile diventino estremamente volatili. Un esempio? Chevron Corp. con il suo dividendo del 5,87%, che secondo gli analisti rimarrà ai livelli attuali. Questo il motivo per cui, oltre al rating buy il target è stato aumentato a $97 contro un consensus che non va oltre i $90,71.

Titoli da comprare nel settore energetico: i Buy di BofA

Guardando alle grandi aziende indipendenti, il nome più importante è quello di Marathon Petroleum Corporation (NYSE: MPC) la quale, oltre alla lavorazione si occupa anche di una logistica e trasporti con infrastrutture proprie. Attualmente il dividendo è del 6,64%, con un rischio di taglio anche sensibile nonostante la pubblicazione delle trimestrali sia stata positiva. Come detto, Marathon Petroleum Corporation per BofA è uno di quei titoli da comprare nel settore energetico. Il target fissato è di $ 56, ben oltre il consensus di $ 46,14.