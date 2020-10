E’ tornato il momento di comprare azionario anche nel breve termine? Potrebbe essere e per questo ci prepariamo e in questo articolo indicheremo i titoli azionari e le scommesse vincenti da mettere in portafoglio ora e tenerli fino a inizio dicembre.

Piazza Affari è in verde e il Ftse Mib Future si riporta sopra i 19.000 punti e inizia a dare segnali interessanti al rialzo. Quali sono i livelli da monitorare per far partire un forte rialzo fino ai 22.300 punti per/entro il 10 dicembre? Una chiusura giornaliera odierna superiore ai 19.090 e poi una chiusura di domani superiore ai 19.375.

Come si evolverà il mercato nei prossimi mesi?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Questi sarebbero segnali bullish di breve termine con possibile slancio rialzista per i prossimi 3 mesi. La mancata conferma di questo pattern invece, avrebbe effetti ribassisti anche notevoli.

Siamo quindi in un punto davvero nodale dove non si devono anticipare i segnali ma accodarsi ad essi. C’è da dire che Wall Street sembra già essere ripartita per un ulteriore rialzo fino a dicembre di almeno un altro 10/15% dai livelli attuali.

Cosa comprare?

Ecco i titoli azionari e le scommesse vincenti da mettere in portafoglio ora e tenerli fino a inizio dicembre

La nostra scelta è fondata su elementi grafici e fondamentali. I primi hanno prevalenza sui secondi in quanto riteniamo che al momento siano da considerare per una ottimale strategiai di trading.

Abbiamo scelto fra le Big cap, Brembo (MIL:BRE), ENEL, FCA. Fra le Small cap invece, Alfio Bardolla, Banca Sistema e Orsero.

Brembo, ultimo prezzo a 8,675. Comprare a mercato con stop loss a 8,235 e incrementare su chiusura settimanale superiore a 8,285 con primo target a 10,68 e successivo 11,55.

ENEL, ultimo prezzo a 7,46. Comprare a mercato con stop loss a 7,34 e incrementare su chiusura settimanale superiore a 7,502 con primo target a 8,15 e successivo 8,55.

FCA, ultimo prezzo a 10,462. Comprare a mercato con stop loss a 9,84 con primo target a 12 e successivo 14,15.

Alfio Bardolla, ultimo prezzo a 1,39. Comprare a mercato con stop loss a 1,19 e incrementare su chiusura settimanale superiore a 1,34 con primo target a 1,98 e successivo 2,20.

Banca Sistema, ultimo prezzo a 1,662. Comprare a mercato con stop loss a 1,58 e incrementare su chiusura settimanale superiore a 1,714 con primo target a 1,924 e successivo 2,25.

Orsero, ultimo prezzo a 6,08. Comprare a mercato con stop loss a 5,89 e incrementare su chiusura settimanale superiore a 6,16 con primo target a 6,64 e successivo 7,66.

Seguiremo questo portafoglio da ora a dicembre e si procederà per step.