Per questo titolo azionario la settimana appena conclusasi è stata abbastanza terribile con una performance settimanale che, a parte Astaldi, è stata la peggiore di Piazza Affari. Tuttavia, secondo l’analisi grafica TitanMet da aprile in poi potrebbe partire per un rialzo di oltre il 200%.

Questa speranza per gli azionisti di TitanMet viene, però, solo dall’analisi grafica. Se, infatti, si considerano i suoi fondamentali alle quotazioni attuali il titolo risulta essere molto sopravvalutato.

Primo di procedere con l’analisi grafica c’è un altro aspetto che va chiarito relativamente a TitanMet. La società è inserita nella black list della Consob, per cui ogni mese è tenuta a riportare la sua posizione finanziaria netta. L’ultima comunicazione, datata 28 febbraio 2021, riportata la tabella seguente da cui si evince che, anche se di poco, la posizione finanziaria netta è positiva.

TitanMet da aprile in poi potrebbe partire per un rialzo di oltre il 200%: questo è il responso dell’analisi grafica

TitanMet (MIL:TTT) ha chiuso la seduta del 19 marzo a quota 0,054 euro in ribasso dello 4,26%% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

Con la settimana appena conclusasi le quotazioni del titolo hanno subito una brutta battuta di arresto rompendo in un colpo solo anche il supporto offerto dal II obiettivo di prezzo in area 0,0544 euro. A questo punto o si assiste a un immediato recupero di questo livello oppure il ribasso continuerà fino in area 0,0472 euro da dove dovrebbe ripartire un forte rialzo.

Che il ribasso sia lo scenario più probabile si evince anche dal forte aumento dei volumi in discesa e dalla chiusura di settimana in prossimità dei minimi. Fare, quindi, molta attenzione prima di entrare al rialzo.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Il mese di marzo, anche se c’è stato questo brusco ritracciamento, potrebbe segnare l’inizio della riscossa di TitanMet. Come si vede dal grafico, infatti, sia il BottomHunter che lo Swing Indicator stanno per dare un segnale rialzista. Per la quadratura del cerchio ci vorrebbe anche una chiusura mensile superiore a 0,0648 euro.

Qualora la chiusura di marzo dovesse confermare questi spunti rialzisti, il titolo potrebbe partire per un rialzo la cui massima estensione si trova in area 0,188 euro per un potenziale rialzo del 200%.

In caso contrario le quotazioni potrebbero tornare sui minimi storici in area 0,015 euro.