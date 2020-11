C’è fibrillazione e forte interesse a Piazza Affari per il settore delle telecom ed oggi ritorniamo sulla società fondata da Renato Soru (MIL-TIS). Tiscali riprende la corsa al rialzo e probabilmente potrebbe puntare al raddoppio di breve termine.

Più volte negli ultimi 3 mesi abbiamo evidenziato l’elevata probabilità che il titolo potesse iniziare un forte rialzo dopo tanti anni di carambole ribassiste.

Il titolo oggi sale del 12,01% e si porta a 0,0345. Da inizio anno ha segnato il minimo a 0,0067 ed il massimo a 0,0499.

La nostra view, è che le quotazioni di Tiscali dai livelli attuali potrebbe salire per molto tempo e per diversi punti percentuali. Siamo molto positivi sia dal punto di vista grafico che dei fondamentali.

Lo studio degli ultimi anni di bilancio alla luce del modello del discounted cash flow riporta al calcolo di un fair value in area 0,37. In base a questo, il rialzo potenziale potrebbe/dovrebbe essere stellare! C’è da dire che per “onore della cronaca”, le raccomandazioni degli analisti (leggiamo un solo giudizio) invece, riportano un giudizio sell con target in area 0,02.

Il nostro Ufficio Analisi, guarda con grande attenzione al settore della telefonia europea ed italiana e ravvisa enorme potenzialità di sviluppo alla luce non solo del 5G ma di altre analisi riguardanti ulteriori sviluppi delle ricerche sulle comunicazioni.

Il futuro (o di buona parte di esso) a parer nostro è nelle comunicazioni e nel trasferimento dei dati e la stessa Tiscali potrebbe assumere un ruolo rilevante nel settore nei prossimi anni.

Quale strategia di investimento applicare al breve e lungo termine?

Per chi ha già comprato come da nostri precedenti consigli operativi le posizioni vanno mantenute con stop loss di lungo termine a 0,017. Chi invece, vuole acquistare il titolo a mercato (e non sarebbe una cattiva idea!) deve inserire lo stop loss a 0,025.

La nostra idea non cambia, il titolo è ampiamente sottovalutato e potrebbe esplodere al rialzo e far riparlare di sè come nell’anno 2000, ma questa volta la storia potrebbe andare diversamente.

Giudizio: strong buy long term.

Si procederà per step.