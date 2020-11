Tirare i remi in barca sui BTP? È il momento di uscire dalle posizioni? Analisi del BTP future

Era il 2018 quando in piena crisi su queste pagine spiegavamo che il crollo dei titoli poliennali italiani era un affare e che lo spread BTP Bund che si era impennato era un rumore di fondo transitorio. Quello che andava osservato con grande attenzione in quel momento era la curva dei rendimenti che a chiare note definiva uno scenario ancora rialzista/stagnante per l’economia. Quel ribasso quindi rappresentava un semaforo verde per i possessori dei titoli ed un’occasione di acquisto per chi era a bordo campo.

Veniamo ai giorni nostri. Oggi, tirare i remi in barca sui BTP? È il momento di uscire dalle posizioni? Cosa è successo dal 2018 ad oggi?

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Un forte rialzo per il BTP future: è arrivato il massimo?

Nel maggio 2018, il future ha segnato un minimo a 107,59 e da quel livello è iniziato un forte rialzo. Un forte ribasso a marzo 2020 fino a 120,20 e poi ulteriore salita fino agli attuali 149,75.

Nel corso del 2018 lo spread si era impennato fino ai 338,4, mentre oggi quota a 120,10.

La nostra economia è in severa recessione ma alcuni indicatori predittivi guardano al 2021 come ad una buon periodo di ripresa del PIL. Cosa attendere quindi dai titoli di Stato poliennali? Tirare i remi in barca sui BTP? Ora andiamo a definire uno scenario attendibile perchè va a monitorare le quotazioni e gli swing/pattern in corso.

È il momento di uscire dalle posizioni?

Da inizio anno il future ha segnato il minimo a 120,20 ed il massimo a 151,30. Oggi le quotazioni sono a 149,85.

Intorno al massimo di 151,30 passa una trend line rilevante che potrebbe al momento bloccare le quotazioni e far ritracciare i corsi di qualche punto percentuale. C’è da osservare però che questa rimane una mera ipotesi in quanto sui diversi time frame, dal giornaliero all’annuale, segnaliamo tendenza rialzista. Quale livello di prezzo che se ceduto dovrebbe preoccupare? Una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore ai 147,58 potrebbe portare ad un ribasso fino all’area 141 circa.

Al momento ravvisiamo quindi possibili eventuali ritracciamenti ma non inversioni durature all’orizzonte.