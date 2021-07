Il tiramisù è così buono che lo mangeremo tutto l’anno. A volte però può risultare un po’ troppo pesante nella stagione più calda. Oltretutto, variare un po’ ci consente di scoprire nuove ricette che entreranno nel nostro repertorio senza nessun rimpianto. Per questo oggi proponiamo un tiramisù fresco e goloso in versione estiva per stupire tutti a tavola.

Ingredienti

a) 500 grammi di mascarpone;

b) 100 grammi di zucchero;

c) 100 ml di panna fresca da montare;

d) tre uova;

e) 200 grammi di savoiardi;

f) 2 fette di anguria;

g) scaglie di cioccolato q. b.;

h) menta q. b.

Preparazione

Per prima cosa sbattiamo insieme uova e zucchero. Dobbiamo ottenere una miscela chiara e piena di bollicine. A questo punto aggiungiamo il mascarpone incorporandolo con delicatezza. Come sempre, l’obiettivo e non smontare le uova. In questo modo il nostro tiramisù rimarrà spumoso e leggero.

Adesso dobbiamo ricavare il succo di anguria dalle due fette che abbiamo messo da parte. Tagliamole a cubetti, mettiamoli in un colino e schiacciamo con un cucchiaio. Il succo che otterremo ci servirà al posto del caffè. Infatti, qui intingeremo per un paio di secondi i nostri savoiardi.

Dopo averli bagnati creiamo il primo strato sul fondo della nostra teglia. Spalmiamoci sopra la crema al mascarpone e continuiamo così per almeno un altro strato. Tra l’uno e l’altro spolveriamoci sopra le nostre scaglie di cioccolato. Questo è un buon sostituto rispetto alla polvere di cacao, perché aggiunge una croccantezza che altrimenti non ci sarebbe. Una volta raggiunto l’ultimo strato, livelliamo la superficie.

Mettiamo il tiramisù in frigo per almeno un paio d’ore in modo che la crema si raffermi. Passato questo tempo, possiamo dedicarci alla decorazione. Per farlo utilizziamo l’anguria tagliata a cubetti, triangoli o utilizzando i tagliabiscotti. Per finire, utilizziamo la panna montata e la menta.

Avremo così ottenuto un tiramisù fresco e goloso in versione estiva per stupire tutti a tavola.

