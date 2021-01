Il tiramisù e indubbiamente fra i dolci più conosciuti ed amati nel mondo. Sinonimo di italianità nella sua versione classica e tanto amato dai pasticcieri perché non espone ad errori di cottura. Quella che vogliamo proporre oggi è una versione rivisitata, approfittando della disponibilità dei frutti del melograno che la stagione ci regala. Vediamo dunque come preparare Il tiramisù alla melagrana un’incredibile delizia per lasciare tutti a bocca aperta.

Ingredienti

Gli ingredienti necessari sono:

500 gr di mascarpone;

3 uova;

20 savoiardi;

8 cucchiai di zucchero;

½ melagrana;

foglioline di menta.

Lo sciroppo

Per preparare lo sciroppo per l’intingolo dei biscotti utilizzeremo:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

½ melagrana;

scorza di ½ limone;

scorza di ½ arancia;

1 cucchiaio di zucchero.

Si parte proprio dalla preparazione dello sciroppo. Quindi in un pentolino mettere a bollire 2 bicchieri di acqua con lo zucchero e le scorze degli agrumi. Lasciare cuocere a fuoco lento fino a che non si ottiene uno sciroppo non troppo denso. Girare di tanto in tanto per evitare che gli ingredienti sul fondo si brucino. Lasciare raffreddare. Nel mentre con l’aiuto di uno spremiagrumi estrarre il succo della melagrana. Quindi unirlo allo sciroppo stiepidito e girare bene.

Ora è il momento di dedicarsi alla crema. Separare i tuorli dagli albumi. Montare questi ultimi a neve ferma. Sbattere i tuorli con lo zucchero. Quando questi saranno ben amalgamati, aggiungere il mascarpone e girare delicatamente con una spatola. Unire quindi gli albumi montati incorporando il tutto con movimenti dal basso verso l’alto per evitare che gli albumi si smontino. È giunto il momento di comporre il nostro tiramisù. Quindi bagnare i savoiardi nello sciroppo. Adagiarli sul fondo di una pirofila. Coprire il tutto con metà della crema al mascarpone. Poi cospargere la superficie con parte dei chicchi di melagrana. Fare un altro strato nella medesima maniera e decorare con i restanti chicchi di melagrana e foglie di menta.

Sarà pronto dopo un passaggio di un paio di ore in frigorifero e sarà un tiramisù alla melagrana, un’incredibile delizia per lasciare tutti a bocca aperta.

Un tocco di classe vuole che allo sciroppo si aggiunga un tocco di maraschino o del Cointreau.