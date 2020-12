Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I pizzoccheri della Valtellina sono una varietà di pasta preparata con grano saraceno, miscelata con altri sfarinati. Simili alle tagliatelle, ma di colore bruno, i pizzoccheri sono un piatto tipico della Valtellina, della zona di Teglio.

I pizzoccheri vengono consumati tradizionalmente nel Nord Italia, preferibilmente nella stagione fredda. Ma ormai sono apprezzati in tutta Italia e la colata di fontina fumante è diventata irresistibile fino al Sud, isole comprese. Il timballo valtellinese di pizzoccheri e fontina è comodissimo da preparare: anche con giorni di anticipo, suggeriscono gli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Un piatto laborioso ma entusiasmante

Per prepararli, occorrono 350 grammi di pizzoccheri, acqua, sale, due cipolle, due carote, due patate, quattro foglie di bietola, un gambo di sedano. Poi 100 grammi di spinaci, due foglie di verza, cinque spicchi d’aglio, salvia, 100 grammi di burro, olio. Infine, 150 grammi di parmigiano e 100 grammi o più di fontina valtellinese.

Si tratta di un piatto piuttosto laborioso ma il risultato è di solito così entusiasmante che vale la pena di perdere un pò di tempo a prepararlo. Magari per qualche occasione un pò speciale.

La preparazione delle verdure

Cominciamo col lavare e tagliare a pezzi non troppo grossi le verdure. Vanno messe poi a lessare in una pentola con abbondante acqua salata. Prepariamo, nel frattempo, un battuto di aglio e salvia e scaldiamo il burro in un pentolino a fuoco dolce, in modo da scioglierlo.

Via via, aggiungiamo poi anche un paio di cucchiai d’olio. Quando le verdure sono ancora al dente, si possono buttare nella stessa pentola i pizzoccheri, con un movimento a pioggia. Si toglie dal fuoco tutto insieme, ma i pizzoccheri devono essere cotti al dente.

Si possono ora disporre in una teglia precedentemente bagnata con un filo d’olio, disponendo strati alternati di pasta e verdure, parmigiano grattugiato e fontina tagliata a cubetti.

Timballo valtellinese di pizzoccheri e fontina

Si condisce, poi, con un battuto d’aglio privato dell’anima, qualche foglia di salvia, burro fuso e olio. Si continua a riempire la teglia in questo modo, concludendo con un leggero strato di parmigiano e qualche fiocchetto di burro.

Infine, inforniamo in forno caldo per una decina di minuti. Si consiglia di togliete dal forno il timballo di pizzoccheri di servirlo molto caldo. Aggiungere ancora fontina prima di fine cottura per assicurarsi una buona quantità di formaggio filante.