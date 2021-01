Tik Tok é un social network cinese in ascesa che sta destando sempre più preoccupazioni, soprattutto per i più giovani. Gli utenti in brevi clip dai 15 ai 60 secondi, si riprendono durante balli, prove di recitazione, cercando di catturare l’attenzione e incrementando le views. Tik Tok sta aumentando sempre di più il numero di utenti, comprendendo quasi ogni fascia d’età, dai 10 ai 50 anni, incentivando la produzione di video anche attraverso una remunerazione.

Tik Tok, svago o pericolo del nuovo social che avanza. Guadagnare con il social

Molti fanno di Tik Tok il loro lavoro, etichettati come influencer, ma chiunque s’iscriva su questa piattaforma può guadagnare qualche euro. La miglior forma di remunerazione è attraverso la collaborazione con brand e aziende, sponsorizzando la vendita di prodotti. Come tutti i social, maggiori sono le visualizzazioni del contenuto creato, maggiore è il compenso monetario ricavato. Per raggiungere un euro di profitto è necessario ottenere circa 82.000 visualizzazioni. Altro sistema per guadagnare soldi è quello di fare le live, ricevendo in tempo reale donazioni da altri utenti.

Tik Tok oltre a essere una forma di svago può rappresentare anche una forma di pericolo.

Le challenge sono parte integrante di tutte le piattaforme social, purtroppo non esistono solo di forme divertenti, ma molte sono davvero pericolose.

Ultima in ordine di tempo è la “Hanging challange”, la quale prevede una prova di resistenza e ha visto la tragica morte di una bambina di soli 10 anni a Palermo.

La prova che ha sostenuto la bambina, prevedeva nel riprendersi dinanzi a uno specchio, stringendosi una cintura attorno al collo. Un qualcosa di straziante anche solo da raccontare. La bambina utilizzando la corda dell’accappatoio ha aderito al “gioco”, seguendo tutti i passaggi, per poi arrivare rimanere senza forze e crollare a terra.

Si è ritrovata in gravi condizioni, il cuore si è fermato a causa di un’asfissia prolungata, ricominciato a battere poi grazie alle manovre rianimatorie del personale sanitario, e solo più tardi cadere in un “coma irreversibile”.

Questo è solo uno dei tragici esempi da raccontare, una piattaforma social capace di intrattenere e divertire milioni di persone, ma capace di far circolare anche senza la propria volontà purtroppo, anche giochi che possono rivelarsi mortali.

Il controllo dei genitori sui minori è quindi fondamentale, i bambini nella loro innocenza possono commettere sciocchezze, essendo inconsapevoli del pericolo che stanno per affrontare. Insomma Tik Tok, svago o pericolo di questo nuovo social che avanza, un fenomeno che interessa ormai la scena globale ma che va costantemente monitorato.