In questo articolo ti sveleremo dei trucchi geniali a cui, forse, non hai mai pensato e ti presenteremo i tuoi nuovi assistenti culinari. Quindi d’ora in poi, tieni sempre in cucina bacchette cinesi e stuzzicadenti, ecco perché. I motivi per non disfarti di questi due oggetti ti stupiranno, quindi non buttare le bacchette dopo aver consumato la tua cena a base di sushi. A proposito, se sei un appassionato di questo piatto giapponese, leggi la nostra guida sulle differenze tra sushi e sashimi. Invece, quando vai a fare la spesa, metti nel carrello una confezione di stuzzicadenti perché potranno tornarti molto utili. Vuoi sapere come? Scopriamolo insieme.

Tieni sempre in cucina bacchette cinesi e stuzzicadenti, ecco perché

Hai preparato troppa spremuta d’arancia? Se vuoi travasarla in una bottiglia ma non hai un imbuto, ti basterà una bacchetta cinese in legno. Tieni la bacchetta infilata nella bottiglia e versa lentamente il succo facendo in modo di farlo scorrere contro la bacchetta. In questo modo eviterai che la tua spremuta fuoriesca lavando il pavimento della cucina. Se invece devi scaldare velocemente due piatti nel forno a microonde ma quest’ultimo è troppo piccolo, ecco cosa puoi fare. Sistema un piatto all’interno del forno a microonde e sopra riponi due bacchette cinesi.

Saranno un valido supporto per posizionare sopra l’altro piatto e scaldarli contemporaneamente risparmiando tempo. Infatti, il tempo è prezioso. Allora se devi preparare una pasta con i funghi in tempo record utilizza una bacchetta da sushi. Infilza i funghi uno sopra l’altro e tagliali a fettine tutti insieme, così saranno subito pronti per essere cotti.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Stuzzicadenti e cucina sprint

Vuoi cuocere una patata nel forno a microonde? Ti basterà infilzarla con quattro stuzzicadenti in modo tale da formare un piedistallo. Riponila nel microonde per almeno 8 minuti a circa 700 watt ed ecco pronto un contorno veloce per il tuo hamburger. Se invece vuoi stupire i tuoi ospiti con un aperitivo originale, ti basteranno degli stuzzicadenti ed una pannocchia. Taglia in circa tre pezzi la pannocchia ed infilzane i chicchi per il lungo con uno stuzzicadenti.

Prendi i tuoi mini-spiedini di mais e condiscili con sale e spezie. Immergili in una padella con dell’olio già caldo, friggi e gusta in compagnia dei tuoi amici. Quindi, tieni sempre in cucina bacchette cinesi e stuzzicadenti, ecco perché non potrai sbagliare. Un ultimo trucco? Se vuoi creare un ghiacciolo con il tuo succo di frutta preferito, usa una bacchetta da sushi. Rimuovi, tagliandola, la parte alta del contenitore di cartoncino del succo. Infila una bacchetta, metti in freezer e il tuo ghiacciolo è pronto.