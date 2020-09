Ti vuoi divertire? Ecco gli sport per te!

Siamo stati in vacanza, ci siamo divertiti e magari abbiamo pure mangiato bene? Benissimo, ma è arrivato il momento di tornare alla vita di tutti giorni. Quindi perché non cominciare qualche sport e ad un po’ di sana attività fisica per tenerci in forma e in salute! Con l’inizio delle scuole ed il ritorno a lavoro ci potremmo sentire un po’ spenti e affaticati. Ti vuoi divertire? Ecco gli sport per te! Ti guideremo nella scelta in base alle tue necessità e alla tua personalità.

Vantaggi per umore, vie respiratorie e sistema immunitario

La cosa migliore è allenarsi nei parchi e nei boschi, dove l’aria è filtrata naturalmente e non inquinata dagli scarichi delle auto. L’autunno è poi particolarmente affascinante con le foglie che cambiano colore, le sue calde tonalità e l’aria fresca.

A ciò si aggiunga che chi passeggia o fa movimento con basse temperature, allena il proprio sistema cardiocircolatorio a una migliore vascolarizzazione nella stagione fredda. Inoltre, il sistema immunitario si rafforza, rispondendo con minori casi di raffreddore o influenza agli sbalzi di temperatura. Se splende anche il sole, il corpo fa il pieno della preziosa vitamina D, importante sia per il sistema immunitario sia per la struttura ossea. L’aria esterna leggermente umida è inoltre benefica per le vie respiratorie, che si asciugano a causa dell’aria secca dovuta al riscaldamento dell’ufficio o dell’appartamento.

Sport all’aria aperta

In questa stagione possiamo dare il via libera al Power Walking, al trekking e all’equitazione. Tutti sport che ci tengono in contatto con la natura e alleviano lo stress grazie all’aria pulita e al totale distacco dall’ambiente di lavoro. Allontanarci da banchi di scuola e scrivanie per tornare all’aria aperta, ci solleva in morale e aiuta con l’assunzione di vitamina D. Quella indispensabile per la regolazione del nostro umore e per avere unghie e capelli forti.

Sport per rilassarsi

Se sei alla ricerca di uno sport rilassante che svuoti la tua mente dopo una giornata pesante, ti raccomandiamo una corsa leggera o camminata veloce. Anche il nuoto libero, nel caso tu sia già un nuotatore provetto. O assistito da un’insegnante nel caso tu voglia migliorarti ti aiuterà a liberare la mente mentre ti concentri tra una bracciata e l’altra. Lo yoga è poi la disciplina da meditazione per eccellenza. Non bisogna farsi ingannare pensando che sia una disciplina semplice. Ci insegnerà come respirare correttamente, mantenere una corretta postura e concentrarci su di noi lasciando fuori dalla palestra lo stress.

Ti vuoi divertire? Ecco gli sport per te

Hai mai pensato al Lindy Hop? E’ un ballo altamente energetico e divertente ispirato alle musiche swing, ottimo sia da provare in coppia, sia avventurandosi da soli. Vuoi qualcosa di diverso dal solito? La pole dance, adatta sia a uomini che donne, è uno sport tosto ed eccitante. Combina un mix di forza ed elasticità che ti faranno immergere in un universo fatto di musica e divertimento. Sei più portato per gli sport acquatici? Prova l’acqua bike! I ritmi elevati e la musica ti faranno scatenare e ricaricare di energie al tempo stesso, è davvero un must da non perdere.