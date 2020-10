In un articolo precedente abbiamo visto che per pagare meno tasse basta cambiare l’oggetto sociale. In questo, ti svelo il trucco usato dai ricchi imprenditori per non pagare le tasse.

Creare una Holding

Tutti i ricchi imprenditori hanno una Holding: dall’inglese hold vuol dire «possedere», e questo è quello che serve anche agli imprenditori più “disinvolti”.

Nella loro strutturazione fiscale, c’è sempre una società Holding che detiene tutte le loro partecipazioni societarie, il loro patrimonio, i loro asset immobiliari.

Di fatto non è diversa rispetto alle altre società, è sempre una società di capitali, ma non deve per forza esserci scritto Holding nel nome o nel suo oggetto sociale.

L’unica particolarità delle Holding è che non assumono mai rischi imprenditoriali. Quindi tutti i business devono funzionare su scatole a se stanti; nella Holding ci finiscono solo gli attivi, cioè quelle cose che producono reddito automaticamente e/o gli asset personali.

Ti svelo il trucco usato dai ricchi imprenditori per non pagare le tasse

Il meccanismo utilizzato è semplicissimo:

la Holding fattura il loro tempo come «Consulenza», da giustificare in modo appropriato in base all’attività che svolgono, alle società in cui partecipano e/o in cui lavorano e/o in cui gestiscono il business. In sostanza tutto quello che sarebbe stato un loro introito sulla persona fisica, viene fatturato dalla Holding. L’imprenditore percepisce un reddito (il minimo per giustificare uno stile di vita adeguato) come amministratore della Holding e sul quale pagano IRPEF+INPS, e/o un compenso. Tutto il resto rimane all’interno della Holding stessa diventando utile aziendale, Sull’utile aziendale la società paga circa il 32% di imposte (IRES+IRAP) e fin quando non viene distribuito ai soci (mai) l’imprenditore non deve pagarci sopra IRPEF e INPS, risparmiando un 50% circa di imposte.

Se l’imprenditore decide di…

– comprarsi casa, la compra la Holding, con gli opportuni giustificativi;

– comprarsi la macchina, la compra la Holding, con gli opportuni giustificativi;

– andare in vacanza, la paga la Holding, con gli opportuni giustificativi;

– fare investimenti immobiliari, li fa la solita Holding.

Gli imprenditori trasformano se stessi in una società di capitali con tutti i benefici che ne conseguono.

Unica attenzione che prestano nella gestione della Holding, è di fatturare tramite quell’azienda le loro «consulenze», almeno a 3 clienti diversi durante l’anno.