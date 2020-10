Cara, vecchia omelette. Per un pasto veloce e nutriente, non c’è niente di meglio. Eppure, l’ho mangiata così spesso che ormai mi ha un po’ stancata. Anche tu ami le uova ma sei stufo di prepararle sempre alla stessa maniera? Non disperare: oggi ti svelo il trucco delle bacchette cinesi per un’omelette speciale.

Ecco gli ingredienti dell’omelette tornado

Hai mai sentito parlare dell’omelette tornado? Questo originale piatto sta spopolando su TikTok, il social network preferito dai giovanissimi. Se non hai intenzione di scaricare l’app solo per imparare una nuova ricetta, non preoccuparti. Ci penso io: ti svelo il trucco delle bacchette cinesi per un’omelette speciale.

L’omelette tornado è parte di un piatto coreano che prevede anche l’aggiunta di riso. Se sei particolarmente affamato, puoi provare la ricetta completa, altrimenti limitati alle sole uova. Ecco gli ingredienti dell’omelette tornado per una persona:

a) 1 uovo;

b) 1 cucchiaio di panna (a piacere);

c) olio di semi o burro per friggere l’omelette;

d) sale e pepe;

e) del riso bollito o pane per accompagnare.

Ti serviranno anche una padella antiaderente e il tocco segreto: un paio di bacchette cinesi!

Come usare le bacchette cinesi per preparare le uova

Ora che hai tutto il necessario a portata di mano, ecco la procedura per realizzare l’omelette tornado:

a) sbatti le uova, insaporendole con sale e pepe e aggiungendo panna a piacere;

b) scalda dell’olio di semi (o del burro) in una padella antiaderente;

c) versa le uova sbattute nella padella e aspetta circa 30 secondi;

d) quando le uova iniziano a solidificarsi, con una mano infila verticalmente le due bacchette cinesi al centro della padella;

e) con l’altra mano, fai ruotare la padella tenendola dal manico;

f) continua a ruotare finché tutta la tua omelette non si sarà arrotolata attorno alle bacchette;

g) sfila le bacchette e versa l’omelette su un mucchietto di riso o su una fetta di pane.

Vedrai che l’effetto “tornado” saprà stupire i tuoi ospiti. Non si accorgeranno nemmeno di star mangiando una semplice omelette!

