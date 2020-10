Tutti noi teniamo alla bellezza della nostra casa. Quando ne compriamo una, passiamo mesi ad arredarla secondo il nostro gusto. La nostra casa sarà il luogo dove passeremo più tempo. Perciò, deve assolutamente piacerci. Ma, dopo tutto quel lavoro, è difficile mantenerla in ordine. E, soprattutto, dobbiamo tenere in conto che anche le piccole cose possono rovinarla. Una di queste è quel fastidioso insieme di cavi attaccati alla presa. Sono necessari, ma non riusciamo proprio a nasconderli. Ma nessuna paura. Ora ti sveliamo alcuni segreti per eliminare il problema che rovina l’aspetto della nostra casa. Vediamoli insieme.

Compra una scatola originale

I cavi possono essere nascosti in piccole scatole davvero originali. Prova a comprarne una con le fantasie che più ti piacciono. O, ancora meglio, prova a dipingerla tu stesso! Dai libero sfogo alla tua fantasia. E, una volta pronta, usa la tua scatola per nascondere quei fastidiosi fili!

I mobili in questo caso possono essere nostri amici

I mobili possono essere davvero dei potenti alleati per nascondere i cavi della luce. Basta, infatti, prenderne uno con un foro apposito per far passare i fili. In questo modo, potremo posizionarlo davanti una presa della luce. E, attaccando lì le tue prese, nessuno le vedrà!

E se il tessuto potesse essere il vero segreto?

Questo è un trucco che davvero poche persone conoscono. Questo perché non tutti sanno che i cavi elettrici possono essere rivestiti con del tessuto. Potrai scegliere il colore che più ti piace o che maggiormente si addice alla tua casa. E potrai rivestire in totalità i fili dell’elettricità. Così la tua casa sarà perfetta!

Bene, quindi noi ti sveliamo alcuni segreti per eliminare il problema che rovina l’aspetto della nostra casa. Ora sta a te farne buon uso!

