Ti senti giù di morale o depresso senza motivo? La Scienza ti suggerisce la playlist della felicità

Esiste la canzone della felicità? Grazie ad una formula magica elaborata da un neuroscienziato olandese ci sarebbero alcune canzoni che funzionerebbero da antidepressivo e al top ci sarebbe un grande successo dei Queen. Ti senti giù di morale o depresso?

Musica e Matematica sono sempre state materie affini ma che addirittura esistesse una formula algebrica per stabilire quanto una canzone possa mettere di buon umore, forse, molti di noi lo ignoravano. Il neuroscienziato dell’Università olandese di Groningen, Jacob Jolij, avrebbe elaborato una playlist basata su un’equazione particolare. Scopriamo le canzoni più allegre ed incoraggianti della storia musicale recente.

Se ti senti giù di morale, ecco le canzoni da ascoltare secondo una ricerca universitaria

Sveliamo subito la top 10 suggerita dalla ricerca olandese del 2015 e in seguito spiegheremo su quali basi è stata elaborata. In vetta alla classifica delle canzoni che regalano benessere troviamo il grande successo dei Queen “Don’t Stop Me Now” uscita con l’album del 1979 come secondo estratto. Di certo non è fra le canzoni più conosciute della mitica band anche perché erano soliti suonarla non in tutti i concerti. Sarebbe invece proprio questo il brano antidepressione secondo il modello matematico di Jolij. Al secondo posto troviamo gli Abba ccon’”Dancing Queen”, singolo uscito nel 1976 che, per chi non lo sapesse, era un omaggio alla futura regina di Svezia Silvia Renate. Terzo posto del podio per “Good Vibrations” dei Beach Boys del 1966. A seguire:

“Uptown Girl” di Billy Joel è rivisitata dai Westlife nel 2017;

“Eye of the Tiger” dei Survivor del 1982;

“I’m a Believer” dei The Monkeys, il sesto posto è quindi conquistato dal brano rivisitato varie volte e diventato colonna sonora di Shrek;

Al settimo posto troviamo “Girls Just Wanna Have Fun”, l’inno di Cyndi Lauper alla spensieratezza delle “ragazze che vogliono solo divertirsi”. Ottavo posto per Jon Bon Jovi con “Livin’ on a Prayer” mentre solamente al nono posto la canzone della resilienza di Gloria Gaynor, ossia “I Will Survive”. Decimo posto per “Walking on Sunshine” di Katrina The Waves.

Le più felici degli ultimi decenni

Sempre secondo la formula matematica elaborata dal neuroscienziato olandese la canzone che darebbe più energia e felicità per gli anni novanta sarebbe “Let Me Entertain You” di Robbie Williams. Per gli anni 2000 la canzone scelta dagli scienziati sarebbe “Dancing in the Moonlight” dei Toploader. Per il decennio 2010 invece dovremmo aggiungere alla playlist, neanche a dirlo, “Happy”di Pharrell Williams.

La formula matematica

La ricerca olandese avrebbe individuato una vera espressione matematica con dati che potremmo riassumere in:

oltre 150 BPM ossia beats al minuto indica la frequenza di un brano ed è circa 20 beats in più rispetto alla media delle canzoni pop;

testi leggeri che evocano situazioni felici ed allegre come le vacanze

toni alti, in particolare una melodia in una terza tonalità maggiore verrebbe percepita come rasserenante e rassicurante.

Se ti senti giù o depresso senza motivo prova ad ascoltare queste tracce musicali!

Lettura consigliata

Le 5 autostrade più costose d’Italia: la classifica con i relativi costi