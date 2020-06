Gli Stati Generali voluti dal Governo dovranno definire un piano per il rilancio della economia italiana. Ma per salvare prima e rilanciare poi le nostre attività economiche e proteggere il benessere dei cittadini, c’è bisogno di soldi, molti soldi. Che il Governo non ha. Dove trovare questi soldi? E’ questo l’argomento principale che si tratterà nella kermesse voluta dal Premier Conte.

Nell’articolo ti riveliamo perché il risparmio degli italiani è a rischio e a cosa servono veramente gli Stati Generali dell’Economia.

A cosa servono i soldi del fondo europeo e come si possono ottenere

Negli Stati Generali, che non a caso sono specificati essere, dell’Economia, si deciderà come impiegare i 172 miliardi che arriveranno attraverso il Recovery Fund. In realtà questi soldi, di cui 81 a fondo perduto, arriveranno solo a fronte di precisi progetti e chiare riforme. Questo è quello che ci chiede la UE.

Cerchiamo di essere i più chiari possibile: i soldi del Recovery Fund arriveranno non prima del 2021. E serviranno per finanziare progetti che dovrebbero fare crescere l’Italia nei prossimi anni, magari se siamo bravi già dal 2022. Ed è su questi progetti che gli Stati Generali dell’Economia dovranno pronunciarsi.

Ma per le altre spese come facciamo per i prossimi mesi? Dove troviamo i soldi per pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici? Come pagare le pensioni, la cassaintegrazione, l’indennità di disoccupazione, i redditi di cittadinanza, finanziare i vari bonus, ecc.?

Gli obiettivi degli Stati Generali dell’Economia

Dopo la passerelle del fine settimana delle varie personalità politiche e finanziarie internazionali, da lunedì inizierà il dibattito vero. Tra sabato 13 e domenica 14 parteciperanno il presidente della Commissione UE, il Commissario Europeo all’economia, la presidente della Banca Centrale Europea. Ci saranno anche il Presidente del Consiglio Europeo, il Governatore di Banca d’Italia, la Direttrice del Fondo Monetario Internazionale. E infine parteciperanno alcuni rappresentanti del mondo accademico internazionale.

Grazie ai contributi di queste influenti e illuminate personalità delle maggiori istituzioni politiche e finanziarie internazionali, il Governo Conte partorirà il progetto di rilancio per l’Italia.

Ma se la kermesse nel fine settimana del 13 e 14 giugno volerà alto, da lunedì 15 giugno tornerà a camminare. Lunedì inizieranno gli incontri con le parti sociali sulla attuazione delle riforme che l’Europa ci chiederà: fisco, pubblica amministrazione, giustizia. Ma soprattutto su come affrontare il nodo del debito pubblico che si avvia per fine anno al 160% del Pil.

Da lunedì 15 fino a domenica 21 giugno, con sindacati, associazioni, partiti, si definiranno le modalità per fare scendere il rapporto debito/Pil. Tutti capiscono che è impossibile continuare a finanziare debito con debito. E allora occorrerà fare scendere il debito con una misura una tantum. In attesa che le opere messe in campo per la ripresa possano dare i loro frutti.

Gli Stati Generali servono al Governo per scaricare sull’Europa le scelte che saranno prese per ottenere i fondi per noi vitali del Recovery Fund e fare ripartire il Paese. E servono per condividere la responsabilità con tutte le parti sociali di misure impopolari come una patrimoniale sul risparmio degli italiani. Risparmio che tra beni mobili e immobili ammonta a oltre 4450 miliardi di euro.