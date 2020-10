La legislazione italiana, all’art. 474 c.p., punisce come reato la vendita di prodotti contraffatti. Per essa, è prevista la pena della reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 3.500 a 35.000 euro. Tuttavia, dal lato del consumatore, sussiste il problema di come accorgersi che un prodotto sia contraffatto. L’implicazione rilevante di siffatti tipi di prodotti, sul piano del consumo, risiede nel fatto che essi sono per lo più di più scarsa qualità. Essi, infatti, possono contenere ingredienti o elementi cancerogeni o comunque dannosi per la salute, proprio perché non sono controllati. Da qui, la necessità di individuare degli strumenti per tutelarsi da siffatto genere di acquisti, anche se non è agevole distinguere quando il prodotto è originale e quando, invece, non lo è. Ebbene, in questa sede, ti indichiamo 7 regole per proteggerti dall’acquisto di prodotti contraffatti.

Le regole da seguire

Come anticipato, il problema centrale è che la contraffazione non è sempre evidente. Di conseguenza, per evitare di acquistare, inconsapevolmente, merce contraffatta è importante seguire alcune semplici regole. Trattasi, più specificamente, di consigli da seguire per riuscire a recepire dei campanelli d’allarme circa la contraffazione del prodotto. Quindi, di seguito, ti indichiamo 7 regole per proteggerti dall’acquisto di prodotti contraffatti.

1) Evitare di comprare prodotti troppo economici. Infatti, talvolta, un prezzo troppo basso può essere indice di scarsa qualità. Inoltre, per quanto interessa, può essere un elemento indicativo della contraffazione.

2) Quando si fanno gli acquisti, rivolgersi sempre a rivenditori autorizzati. Essi, infatti, offrono maggiori garanzie sull’origine della merce. Quindi, bisogna, corrispondentemente, diffidare di prodotti venduti al di fuori dei locali commerciali ufficiali, come, ad esempio, per strada o, comunque, da venditori irregolari.

3) Prima di eseguire acquisti di rilevante valore, avvalersi della consulenza di persone che abbiano maggiore conoscenza del prodotto.

4) Controllare sempre le etichette dei prodotti acquistati e diffidare di quelle con scritte minuscole o poco chiare. Diffidare, inoltre, di quelle prive delle indicazioni d’origine e del marchio CE. Le etichette corrette sono quelle che garantiscono la migliore conoscenza del prodotto, ossia: trasparenza del marchio, processo produttivo, luogo di produzione e caratteristiche.

5) Acquistare solo prodotti in confezioni e con imballaggi integri, assicurandosi della loro provenienza e di eventuali marchi di qualità o certificazione.

6) Prestare cautela alle vendite effettuate porta a porta, cioè al di fuori dei locali commerciali.

7) Infine, porre particolare attenzione all’acquisto di prodotti proposti su internet o da programmi televisivi. Ciò, soprattutto allorquando non sia contemplata la possibilità di prendere visione della merce prima dell’acquisto e restituirla una volta ricevuta.