Ecco i casi in cui puoi non pagare se ti è arrivata una multa a casa. Perché spesso le contravvenzioni in violazione al Codice della Strada possono essere impugnate. Questo significa che la multa stradale si può contestare. E nel farlo è possibile ricorrere al prefetto oppure al giudice di pace. Entro 60 giorni al prefetto. Ed entro 30 giorni al giudice di pace partendo dalla data di notifica.

Ecco i casi in cui puoi non pagare se è arrivata a casa una multa

Ti è arrivata una multa a casa? Ecco i casi in cui puoi non pagare. A partire dal caso in corrispondenza del quale il verbale è incompleto. Oppure ci sono dati che sono errati o non indicati. Per esempio, se nel verbale non è indicata la data. Quella in corrispondenza della quale l’infrazione al Codice della Strada è stata commessa. E lo stesso dicasi pure per le multe con il verbale senza l’indicazione del luogo di contestazione. Anche in questo caso il verbale è nullo e può essere impugnato.

Fai attenzione a come arriva la multa, da Poste Italiane alla PEC

Dal giorno dell’infrazione c’è un termine oltre il quale puoi non pagare. Se ti è arrivata una multa a casa. Ed è quello dei 90 giorni. Calcolati dalla data di infrazione a quella di invio della raccomandata postale. Ma attenzione. Le contravvenzioni possono infatti arrivare pure con i corrieri. E con le società private di servizi postali. Così come è valida pure la notifica della contravvenzione a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Multa stradale, puoi non pagare se c’è cattivo stato di manutenzione della segnaletica

La multa stradale si può impugnare pure quando la segnaletica è poco visibile. E quindi è in cattivo stato di manutenzione. Per esempio. se il cartello è coperto dalla vegetazione. Oppure questo è stato piegato a causa di atti di vandalismo.

L’automobilista, prima di avviare un ricorso, deve comunque essere certo di vincerlo. E questo perché altrimenti la situazione peggiora se si verifica la soccombenza dell’automobilista. In tal caso perdere il ricorso significa poi essere costretti a pagare di più.