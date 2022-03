TFS dei dipendenti pubblici, ecco come si calcola quanti soldi spettano di buonuscita quando si smette di lavorare

A tutti i lavoratori dipendenti che cessano la propria attività lavorativa spetta un trattamento di fine rapporto o di fine servizio. TFR o TFS. Serve a garantire una certa somma di denaro al lavoratore una volta che non potrà più contare sullo stipendio. Anche se lo scopo dell’erogazione è lo stesso sia per dipendenti pubblici che privati le modalità sono differenti.

Al dipendente del settore privato, infatti, il TFR viene pagato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. O al massimo con una busta paga successiva all’ultima. Al dipendente pubblico, invece, è richiesta un’attesa che, a volte, può essere anche molto lunga. E che va da un minimo di 15 mesi a un massimo di anche 6 anni dalla cessazione del lavoro. Per il TFS dei dipendenti pubblici ecco come si calcola la somma spettante prima di riceverla.

L’attesa è variabile

I dipendenti pubblici, quindi, devono attendere un bel po’ per vedersi erogare il denaro spettante a titolo di buonuscita. L’attesa, come abbiamo detto, è variabile e nello specifico:

è di circa 15 mesi per cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Questa si verifica per scadenza del contratto a termine, licenziamento o accesso alla pensione di vecchiaia;

di circa 27 mesi per cessazione volontaria del rapporto di lavoro. Questa si verifica per dimissioni volontarie anche se presentate per accedere alla pensione anticipata;

variabile fino a 6 anni per chi accede alla quota 100 visto che si dovranno prima raggiungere i requisiti di pensionamento previsti dalla Legge Fornero.

I dipendenti pubblici che cessano il servizio non sanno l’ammontare del proprio TFS. A meno che non chiedano l’apposita certificazione all’INPS.

Se il dipendente non vuole richiedere la quantificazione all’INPS e non vuole utilizzare i calcolatori online, è possibile procedere con un calcolo fai da te. E’ possibile, infatti, calcolare la somma lorda spettante a titolo di buonuscita sapendo solo le retribuzioni dell’ultimo anno di lavoro. Perchè per i lavoratori del pubblico impiego il TFS si calcola proprio sulla base dell’ultimo anno di retribuzioni.

La buonuscita spettante è pari, infatti, a un dodicesimo dell’’80% dell’ultima retribuzione annuale, comprensiva di tredicesima, moltiplicata per gli anni di servizio e diviso per le

Facciamo un esempio. Un lavoratore ha, nell’ultimo anno di lavoro, una retribuzione lorda dell’ultimo anno pari a 32.000 euro. Ha lavorato alle dipendenze delle Stato per 42 anni. Per procedere al calcolo del TFS spettate dovrà:

calcolare l’80% della retribuzione lorda dell’ultimo anno ovvero 32.000 x 80 : 100 =25.600 euro;

dividere l’80% della retribuzione per 12 25.600: 12 = 2.133,33 euro;

l’importo ottenuto andrà moltiplicato per gli anni di servizio 2.133,33 x 42 = 89.599,99 euro.

Nel caso dell’esempio il TFS sarà corrisposto in due rate a distanza di 12 mesi una dall’altra. La prima rata pari a 50.000 euro. La seconda rata, un anno dopo, con la somma eccedente i 50.000 euro.

