Tesla, Nikola e gli altri: il settore automotive del futuro è già qui. Tesla (NASDAQ:TSLA) ha raggiunto di recente, e superato, i 1.000 $ di valore ad azione. Avendo il titolo azionario raggiunto questo tipo di livelli, l’azienda ora detiene anche una quota record del mercato totale delle case automotive mondiali. Includendo la nota azienda di auto elettriche insieme alle altre 20 grandi aziende nell’indice S&P Global 1200 Automobile Index, TSLA rappresenta poco più del 22% del mercato totale. Si tratta della seconda azienda più grande, dietro solo alla Toyota, la cui quota di mercato di 210,69 miliardi di dollari (rettificata in USD) è pari al 24,43%.

Un punto va però sottolineato. La capitalizzazione di mercato di TSLA è ora significativamente più grande di quella di altri produttori automotive statunitensi come Ford, General Motors e Harley Davidson. In realtà, ora è più del doppio della capitalizzazione di mercato di queste aziende messe insieme! Il resto delle aziende automotive mondiali, compresi nomi giapponesi come Honda, e tedeschi come BMW e Daimler (Mercedes), rappresentano il 69,58% del mercato totale. Sembra proprio che Tesla, Nikola e gli altri produttori innovativi siano il futuro del settore automotive.

Tesla, Nikola e gli altri: il settore automotive del futuro è già qui

Sebbene TSLA rappresenti una quota massiccia della capitalizzazione del mercato automotive mondiale, rappresenta comunque una quota molto piccola del fatturato totale di queste società. Infatti, i suoi 24,58 miliardi di dollari di vendite nel 2019 hanno rappresentato solo l’1,29% del fatturato totale di queste società. Sebbene sia un titolo azionario, ed un’azienda, ad alta crescita, ciò la lascia con una delle valutazioni più alte sulla base di indicatori P/S (Prezzo/Vendite) e P/B (Prezzo/Libro). Una dinamica simile si può osservare anche per altri marchi di fascia alta come il marchio italiano Ferrari e il tedesco Porsche.

Lo stesso si può dire di un altro titolo azionario di veicoli elettrici che recentemente ha ricevuto una grande attenzione da parte dei media, Nikola (NASDAQ:NKLA). NKLA è un altro nome con una disparità abbastanza grande tra le sue vendite e la sua quota di mercato. Un altro nome ad alta crescita e di recente IPO, Nikola in realtà non ha avuto ricavi nel 2019, ma è valutato a 23,46 miliardi di dollari, pari al 2,56% della quota di mercato totale. Questo valore è maggiore di altri grandi marchi globali come Hyundai, Suzuki e Subaru, per citarne alcuni.

Siamo di fronte ad una nuova Tesla, destinata a crescere come l’azienda di Elon Musk? Per adesso pare di sì. Sperando solo che non sia una nuova Faraday Future…