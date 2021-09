Anche i meno pratici con il giardinaggio, sognano un terrazzo o un balcone rigoglioso e fiorito tutto l’anno. Purtroppo, a volte per la poca padronanza della materia, a volte per scarsità di tempo, siamo costretti ad abbandonare questa idea convincendoci che sia irrealizzabile. Per tentare di fornire una soluzione, precedentemente, abbiamo parlato di una pianta che può durare fino a 100 anni. Oggi, ampliamo la scelta per coloro che cercano soluzioni pratiche che, senza troppo impegno, possano garantire una casa sempre verde. Vedremo, infatti, come avere terrazzi e balconi splendidi tutto l’anno con queste 4 piante e fiori che non muoiono mai.

Viburum Tinus

Il Viburum Tinus, è una pianta resistente adatta ad ogni balcone, largamente utilizzata per il suo effetto scenico. È un sempreverde e, dunque, si adatta benissimo a qualsiasi condizione e non teme climi rigidi. Infatti, già dall’autunno, potremo vedere un’esplosione di fiori profumatissimi e piccole bacche blu.

Achillea

Erbacee perenni come l’Achillea sono eccezionali piante da esterno per resistenza e bellezza. Infatti, i meravigliosi fiori gialli accendono di colore il terrazzo, senza bisogno di particolari attenzioni. Sarà sufficiente garantire la giusta quantità d’aria non coprendola con altre piante.

Kalanchoe Thyrsiflora

Questa pianta appartiene alla famiglia delle “succulente”, piante grasse e carnose, molto apprezzate per bellezza e facilità di coltivazione. Possiamo tranquillamente chiamarla con il nome di Calancola, se Kalanchoe Thyrsiflora ci mette in difficoltà. Può superare i 40 cm e durante la fioritura, dona bellissimi grappoli di fiori rosa e bianchi. Resiste fino a temperature di 10° e, in alternativa, ama anche gli ambienti domestici.

Fiori di vetro

La resistenza di questa pianta, la rende così forte da averne trovato degli esemplari addirittura sulle pendici dell’Himalaya. Questo dovrebbe essere sufficiente ad indicare quanto questi meravigliosi fiori non temano minimamente condizioni avverse. I fiori sono principalmente rossi, ma le sfumature possono essere davvero moltissime. Crescono senza particolari difficoltà, a patto che, siano posti in ambiente ombreggiato e che le radici siano mantenute umide.

Una volta scelte le nostre piante, non dovremo fare altro che sistemarle nei luoghi del balcone, o del terrazzo, che più sono adatti. Ricordiamoci, comunque, che pur essendo piante molto resistenti hanno bisogno di attenzione, seppur minima. Potrebbe essere utile, dunque, sapere come risparmiare un sacco di soldi con questi e avere delle piante splendide con questi fertilizzanti naturali.

