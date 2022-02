Anche il più modesto dei balconi può diventare un piccolo angolo di paradiso dove godere in santa pace di un po’ di relax. Tuttavia, specialmente sui terrazzi o balconi dei condominii, non sempre si riesce ad avere la giusta privacy. Allora perché non unire l’utile al dilettevole e schermarci dagli sguardi indiscreti dei vicini ed abbellire in modo colorato ed elegante il nostro terrazzo o balcone?

Di seguito vedremo alcune delle piante rampicanti più rapide nella crescita dal folto fogliame e dalla generosa fioritura, adeguate anche per la coltivazione in vaso.

Terrazzi e balconi belli da far invida ai vicini con queste rampicanti fiorite perfette contro sguardi indiscreti

Le piante che presenteremo possono cominciare ad essere seminate tra febbraio e marzo, ed essere interrate tra aprile e maggio. La prima bellissima pianta che merita menzione ricopre nel linguaggio dei fiori il significato di forza, resistenza e valore. Cresce molto rapidamente e concede abbondanti fiori giallo-arancio dall’inizio della primavera fino alla fine dell’estate. È il Nasturzio Rampicante, o “Climbing”, pianta che raggiunge i 150 cm di altezza e facile da coltivare. Ama l’esposizione al Sole, i terreni drenanti e ricchi ed è una soluzione elegante per coprire il terrazzo.

Lasciata crescere in vaso, questo Naturzio si arrampica velocemente sui graticci o le ringhiere.

Fiore straordinario

Sono naturalmente valide le alternative di vite americana e gelsomini ma una pianta dai fiori sorprendenti è la Passiflora. Spesso utilizzata per coprire pergolati, archi e passaggi, questa pianta produce dei particolari fiori violacei e resiste alle temperature fino a meno 5°.

Anche in questo caso avremo bisogno di un traliccio o di una spalliera per far crescere la Passiflora.

La pianta può essere facilmente coltivata per terrazzi e balconi belli da far invidia e necessita di abbondante acqua e delle canoniche potature primaverili.

Il sempreverde ricolmo di fiori

Pianta rampicante dai bellissimi fiori dalla tipica forma a campanella, la Bignonia è un’ottima pianta da terrazzo o balcone. Forse la più agevole da coltivare in quanto anche la più resistente. La Bignonia, infatti, riesce a sopportare temperature fino ai meno 15° e, anche quando curata pochissimo, riesce a fiorire copiosamente. Inoltre riesce ad attecchire su qualunque tipo di terreno e non necessita di molte innaffiature. Insomma, la pianta ideale per chi cerca un terrazzo colorato e discreto ma senza troppo impegno.

