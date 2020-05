Terna distribuirà il saldo del dividendo per l’esercizio 2019. Lo comunica la società dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio dello scorso anno.

Confermando quanto aveva proposto il Consiglio di Amministrazione, il Board ha deliberato un dividendo per l’intero esercizio 2019 pari a 24,95 centesimi di euro per azione. Deliberata la distribuzione di 16,53 centesimi di euro per azione, a saldo dell’acconto sul dividendo di 8,42 centesimi di euro già posto in pagamento dal 20 novembre 2019. Al pagamento del saldo, che avverrà a decorrere dal 24 giugno 2020, con “data stacco” coincidente con il 22 giugno 2020, concorre esclusivamente l’utile di esercizio 2019.

Terna approva bilancio 2019 e dividendo. Nominato il nuovo CdA. Valentina Bosetti presidente

Nel corso della stessa assemblea è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022, con Valentina Bosetti nominata Presidente.

Nominato anche il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022.

Approvato inoltre il nuovo Piano di Performance Share 2020-2023. Via libera anche all’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Approvata la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e la modifica statutaria in materia di quote di genere.

Terna approva bilancio 2019 e dividendo. Stefano Antonio Donnarumma nominato Consigliere e Amministratore Delegato

Si è poi riunito il Consiglio di Amministrazione di Terna (MIL:TRN) neoeletto dall’Assemblea. Stefano Antonio Donnarumma, dimessosi dalla carica di Consigliere di Amministrazione e AD di Acea S.p.A., è stato nominato dal Consiglio all’unanimità AD e Direttore Generale di Terna.

Il Cda ha poi attribuito alla Presidente Valentina Bosetti il compito istituzionale di rappresentare la Società. Oltre a guidare e dirigere i lavori del Consiglio, in coordinamento con l’Amministratore Delegato.

Terna ha chiuso il 1° trimestre con utili e ricavi in aumento

Il 13 maggio scorso Terna ha comunicato i dati relativi ai primi tre mesi dell’anno, che nonostante il coronavirus sono risultati in crescita.

In particolare, i ricavi del periodo in questione sono aumentati del 5,7% a 567,5 milioni di euro, registrando un aumento di 30,5 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo del 2019.

L’utile netto di Gruppo è cresciuto dello 0,3% portandosi a 186,6 milioni di euro, mostrando un aumento di 0,6 milioni di euro rispetto ai 186,0 milioni di euro del primo trimestre 2019.

