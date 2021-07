In questo preciso periodo dell’anno molti cercano pasti salutari, ma comunque golosi. Se rispettare questi requisiti è più semplice nel caso di primi o secondi piatti, l’impresa è più complessa per gli snack. È veramente più faticoso trovare merende dietetiche e golose, ma non impossibile grazie al budino proteico. Il budino proteico, infatti, termina all’istante sui banconi del supermercato, eppure è semplicissimo preparare questa bontà sfruttando questa interessante ricetta. Ecco svelato come consumare merende salutari e appetitose, grazie a quest’incredibile fonte di proteine.

Gli ingredienti necessari

100 millilitri d’acqua;

100 millilitri di bianco d’uovo;

7 grammi di cacao amaro;

miele (possibilmente biologico) q.b;

granella di nocciola per guarnire.

Per preparare il budino proteico bisogna mescolare dapprima l’acqua con l’albume nelle stesse quantità e poi trasferire entrambi sul fuoco. Bisognerà cuocere gli albumi in un pentolino e ottenere una consistenza leggermente spumosa. Lasciare quindi bollire i due ingredienti sul fuoco per circa 3 o 4 minuti totali. Il composto gonfierà leggermente nel pentolino, quindi sceglierne uno abbastanza alto.

A questo punto, trasferire l’albume cotto con l’acqua in una boule da cucina. Aggiungere anche il cacao precedentemente setacciato e il miele. Sulle quantità del miele molto dipende dal proprio gusto e dalle proprie esigenze di zuccheri. Ovviamente, questo influirà sulle calorie, per cui il nostro consiglio è di non abbondare.

Tempo di posa e degustazione

Bisognerà frullare tutti questi ingredienti con un frullatore da cucina, fino a ottenere una loro amalgama completa. A questo punto, occorrerà trasferire il composto in una ciotola e coprirlo con pellicola trasparente. La pellicola serve anche a non far indurire la superficie e alterare la consistenza rispetto al centro del budino. Il tempo di posa è di circa un’ora in frigorifero. Una volta attese queste tempistiche, guarnire il tutto con della nocciola sbriciolata grossolanamente e leggermente tostata in padella.

Con queste dosi è possibile preparare all’incirca uno o due budini, ma è possibile raddoppiare o moltiplicare proporzionalmente la dose. Suggeriamo di sperimentare anche con aromi diversi, come la vaniglia, per un gusto più delicato rispetto al cacao. Consigliamo d’inserirlo in una dieta sana ed equilibrata, anche in abbinamento a una bella sessione di fitness velocissima come questa.