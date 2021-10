Il ponte dei Santi è quel momento dell’anno in cui abbiamo seriamente bisogno di riposarci e di riflettere. Siamo ormai nell’autunno inoltrato ma siamo ancora lontani dalle gioie del Natale.

Il lavoro è al massimo della sua intensità e i nostri figli stanno iniziando a carburare per bene l’anno scolastico. Di conseguenza, se abbiamo le possibilità economiche è buona cosa prendere il partner o la famiglia e andare a rilassarsi da qualche parte.

Possiamo associare gastronomia, vini, cultura e benessere scegliendo alcune mete. In Italia abbiamo una scelta sterminata di luoghi dove ritrovare la serenità di vivere. Dunque, ecco le terme rilassanti e borghi incantati per passare un ponte dei Santi indimenticabile.

Castelli insoliti

A metà strada tra Milano, Bologna e il Piemonte troviamo dei castelli spettacolari. Un’associazione li riunisce tutti, si tratta dell’Unione dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza. La scelta migliore per non perdersene nessuno è andare in macchina o a Parma o a Piacenza e poi spostarsi con tappe predefinite.

Durante il ponte dei Santi in questi castelli si organizzano eventi culturali, gastronomici e a tema Halloween per i più piccoli. Il castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino e il Castello di Rivalta sono tra i più attivi in tal senso.

Un borgo unico

La Toscana è piena di borghi unici, ma durante il ponte dei Santi ce n’è uno che merita più degli altri. Parliamo del Borgo a Mozzano, che si trova nella Valle del Serchio. Si raggiunge facilmente da Lucca e questo borgo organizza degli eventi culturali e festivi proprio per Halloween.

Un evento culturale è degno di nota. Si tratta della notte nera, evento in cui si racconta la storia di una nobildonna che fece un patto con il demonio per rimanere sempre gradevole e seducente.

Se viviamo a Roma o nel Lazio e vogliamo rilassarci la meta da scegliere è una: le terme di Fiuggi. I monti Ernici in sfondo, la cittadina di Fiuggi è una scelta ideale perché unisce gastronomia, cultura e relax. L’offerta delle terme è sterminata, troviamo tutti i prezzi sia per gli alberghi sia proprio per le terme. Si consiglia di pernottare almeno una notte per godere a pieno dell’effetto benefico delle terme sul nostro corpo.

