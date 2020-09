Il viso sciupato, privo di colorito, di luminosità ed elasticità può essere la spia di squilibri interni che abbiamo causato con le nostre cattive abitudini. Oppure con lo stress e gli sforzi, la dieta sbagliata. Un eccesso di tossine o la carenza di vitamine e aminoacidi indebolisce la nostra pelle, che si presenta opaca e ruvida. Una dieta di sole proteine fa perdere peso ma spesso provoca troppa acidità. Che fra le altre cose provoca secchezza della pelle e invecchiamento cutaneo. Con l’aiuto degli esperti di Salute e Benessere di Proiezionidiborsa, ecco quali segnali ci devono far riflettere. E come agire da dentro. Bastano pochi giorni di alimentazione giusta, per sentirsi già meglio.

Volto a chiazze? È colpa del fegato, dei reni o dello stomaco

Quando compaiono discromie nelle zone laterali del viso e si fa più fatica per realizzare un trucco uniforme, è ora di preoccuparsi del fegato. Mentre se le macchie spuntano in zone più centrali, in asse con l’esofago, allora è lo stomaco a soffrire. Oppure sono i reni, che faticano ad eliminare il surplus di scorie e tossine. Per aiutare la pelle a recuperare il colorito uniforme, bere copiosamente una tisana di tarassaco, ortica, cicoria, rosmarino e limone.

Bocca secca, lingua grigia e infiammazioni

Terapia d’urto per il viso sciupato. Qualche volta scrutiamo troppo il viso e dimentichiamo di dare un’occhiata alla lingua. Se al mattino si presenta con una patina giallastra o grigia, è il nostro intestino che ci parla. Non sta funzionando bene. E i brufoletti infiammati che accompagnano questo stato, ci dicono che dobbiamo bere più acqua, assumere più fibra, ridurre l’apporto di formaggi, insaccati e uova. Se invece la lingua è di colore troppo vivo, bisogna controllare la produzione di globuli rossi. O rivolgersi al dentista, perché sono in atto infezioni gengivali che non promettono nulla di buono.

Attenzione alla secchezza delle labbra. Se la pelle disidratata riguarda il labbro superiore, la sofferenza va attribuita allo stomaco. Se a soffrire, invece, è il labbro inferiore, il responsabile è l’intestino. Bisogna intervenire con probiotici, le fibre alimentari per lo sviluppo di ‘microbi buoni’ nella zona intestinale.