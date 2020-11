Nei primi giorni a dieta diventiamo irascibili come tigri e dobbiamo stare lontano dalla cucina, dai nostri familiari che banchettano. E anche dagli odori celestiali che arrivano dai fornelli, per avviare serenamente la nostra routine.

Mangiamo il nostro pollo alla piastra con pomodorini, dopo il breakfast a base di caffè, yogurt e crusca di avena, standocene da soli, in soggiorno. Ma anche in veranda, in studio e persino sul balcone.

E mentre gli altri passano dagli spaghetti al secondo e al dessert, noi che facciamo? Disegniamo. Coloriamo. Leggiamo un catalogo d’arte. Ci vuole la terapia d’arte contro la fame nervosa nei primi giorni a dieta, suggeriscono gli psicologi. Ecco a cosa dedicarsi secondo gli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Disegnare e colorare

Se non sappiamo disegnare bene, non importa. Anche lo scarabocchio creativo contribuisce alla pace dello stomaco. Se amiamo la precisione, possiamo dedicarci alla replica di figure geometriche, accostate con fantasia su una riga.

Oppure cominciare a disegnare un quadrato al centro di un foglio e contornarlo di altre figure geometriche a piacere, andando avanti per cerchi concentrici. Una volta riempito il foglio, mettiamoci a colorare con le matite, i pennarelli o gli acquerelli.

In India quest’attività è una vera e propria arte, si chiama mandala. Se si è davvero molto pigri, si possono acquistare degli album con mandala già pronti da colorare.

Dal collage al decoupage

Il collage è una forma d’arte altrettanto rilassante. Si può praticarla anche a costo zero. Per cominciare bastano un pezzo di cartone, anche ricavato da un contenitore per alimenti e un pò di giornali vecchi.

Si ritagliano i soggetti più interessanti (possono essere anche soltanto le teste di personaggi noti e meno noti) e si incollano. Alternandoli a oggetti, fiori, lettere dell’alfabeto a grande dimensione.

Se si è già pratici di lavori con la carta, si può sperimentare il decoupage. Le figure ritagliate perfettamente si incollano su vecchi oggetti inutilizzabili, ridipinti in colori vivaci. E poi si passa una mano di vernice trasparente.

Anche la lettura d’arte produce il suo effetto. Oltre alle biografie dei nostri artisti preferiti, possiamo leggere quelle degli artisti che saranno celebrati nel 2021. Gli scultori Benvenuto Cellini, morto 450 anni fa, e Pietro Cascella, nato 100 anni fa.

I maestri dell’Ottocento Giovanni Boldini, Francesco Hayez nato 230 anni fa e Auguste Renoir nato 180 anni fa. Akira Yoshizawa, maestro dell’origami è nato 110 anni fa.