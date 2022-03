Nuovi posti di lavoro disponibili presso un Comune d’Italia dagli importanti vantaggi contrattuali. I candidati scelti dalle selezioni per il relativo concorso potranno beneficiare di un contratto a tempo indeterminato per 18 ore lavorative settimanali. Basta avere un diploma ed altri pochi requisiti per accedervi, tenendo conto che la data di scadenza del bando è fissata per il 31 marzo. Fortunatamente, l’invio della candidatura può essere effettuato online, seguendo le istruzioni che riporteremo di seguito.

I dettagli sul bando di concorso e sulla professione

Tentiamo la sorte con questa opportunità lavorativa. Per il bando seguente si ricercano candidati nel ruolo di Esecutori Tecnici Specializzati – Cat. B3, disponibili a lavorare nell’immediato dopo l’assunzione. Per questo profilo, oltre alle competenze necessarie, sono indispensabili alcuni requisiti. Questi sono la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea e l’aver soddisfatto eventuali obblighi di leva militare. E ancora, non essere stati licenziati da un impiego pubblico per via di procedimenti disciplinari o per produzione di documenti falsi. Seguono, l’assenza di procedimenti penali attivi e l’idoneità fisica per lo svolgimento dell’impiego, la patente di tipo B ed una conoscenza elementare della lingua inglese.

Per quanto riguarda i titoli da possedere, si richiede al candidato il possesso di un diploma professionale da istituti legalmente riconosciuti. In aggiunta a questo, lo stesso dovrà essere in possesso di una qualifica legata ad almeno una delle professioni inserite nel bando. Per citarne qualcuna, muratore, giardiniere, elettricista e idraulico. In alternativa a questa, è possibile presentare un’esperienza lavorativa, in uno dei ruoli elencati prima, di almeno 36 mesi, anche non continuativa. Tuttavia, è essenziale che questa si sia tenuta negli ultimi 10 anni.

Tentiamo la sorte con questa opportunità lavorativa per diplomati a tempo indeterminato entro il 31 marzo

I candidati nel ruolo di Esecutori Tecnici Specializzati sono ricercati per il Comune di Arzana, in provincia di Nuoro. Il titolo, poi, non è a caso, dato che il bando relativo mette a disposizione solo 2 posti di lavoro. Tuttavia, abbiamo tempo fino al 31 marzo per fare le nostre valutazioni e decidere se inviare domanda. Per la candidatura sono disponibili tre modalità, ossia la consegna a mano all’ufficio protocollo, via raccomandata e via PEC all’indirizzo comunearzana@pec.it. Tutte le info sono presenti sul sito del Comune.

