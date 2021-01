Siamo abituati a collegare alcuni oggetti a ogni stanza della casa. Per esempio, sappiamo che i piatti, i bicchieri e le pentole vanno in cucina. Oppure, siamo consapevoli che i vestiti e le coperte si trovano nelle camere da letto. E ovviamente sappiamo che in bagno dobbiamo mettere lo spazzolino, il deodorante e i saponi. Fin qui ci siamo. Ma il problema sorge quando siamo convinti di dover porre determinati elementi in un’area della casa, quando in realtà stiamo facendo un errore. Per esempio, teniamo quasi sempre questi oggetti in bagno ma non c’è cosa più sbagliata. Vediamo quali sono.

Molte donne hanno la propria trousse di trucchi in bagno

È abbastanza comune, per le donne, avere i propri strumenti di make-up in bagno. Eppure non andrebbero assolutamente conservati in quest’area! Infatti, in bagno c’è una forte umidità e si assiste spesso a dei forti sbalzi di temperatura che rovinano i trucchi prima del tempo! Sarà conveniente conservare la trousse nella propria camera da letto e portarla in bagno solo quando ci si deve truccare!

Anche i profumi per il corpo sono spesso posti nelle ante del bagno

Altro oggetto che non appartiene assolutamente al bagno è il profumo. Dovremmo toglierli subito tolti da qui. E i motivi sono gli stessi che abbiamo addotto per i trucchi. Infatti, l’umidità e i continui cambiamenti di temperatura tendono a rovinare l’odore del profumo! Perciò, l’idea migliore sarà quella di creare una piccola mensola nella propria camera da letto per il benessere. Potremmo mettere trucchi e profumi lì!

Infine, spostiamo subito gli asciugamani

Il posto più logico per posare un asciugamano è sicuramente il bagno, no? Sbagliato! Gli asciugamani si rovinano a causa delle temperature di quest’area della casa e tendono a diventare ruvidi e maleodoranti. Dopo averli lavati, la cosa migliore sarà riporli nei cassetti delle camere, così che saranno sempre morbidi e profumati!

