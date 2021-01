Un riciclo intelligente e low cost che regala buonumore a grandi e piccini è quello che si può fare tutti i giorni, anche nelle piccole cose.

Teniamo da parte i rotoli della carta igienica per simpatiche idee di Carnevale. Ecco qualche spunto creativo raccolto dagli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Bastano un pezzo di elastico, un paio di forbici, una scatola di pennarelli, qualche bottone o lustrino, per trasformare una merenda semplice in una merenda da re.

Possiamo realizzare simpatiche corone regali a sette punte che i bambini possono indossare durante la merenda di Carnevale all’asilo o in un parco pubblico.

Tagliare le punte nella parte superiore dei cartoncini. Incollare i lustrini sulle punte. Dipingere con pennarelli a tinte sgargianti o color oro le corone. Fare due fori nella parte inferiore, far passare l’elastico e fissarlo con due fori all’interno.

Monster’s party al cioccolato

Un party casalingo o all’asilo a tema mostruoso, con divertente sfilata di mostri. Tutti ricevono un premio, i rotolini dipinti in azzurro, verde acido, rosso e viola, ritagliati e decorati a tema “Monster’s & Co“, il famoso film di animazione con la regia di Pete Docker.

Personaggi con un solo grande occhio. Riempiti con la gradita sorpresa di un sacchetto di cioccolatini all’interno.

Collezioni in bella mostra

Se il figlio o il nipotino è un appassionato collezionista di automobiline, con le “anime” della carta igienica si può costruire un fantastico garage. È un “lavoretto” facile e divertente, per passare un po’ di tempo insieme.

Teniamo da parte una cassetta da frutta in legno o in cartone, quelle che ci danno al supermercato con l’uva e le fragole. Bisogna dipingerla nei colori da Formula1, azzurro intenso, a scacchi bianco e nero oppure di giallo.

Mettere i rotoli della carta igienica grezzi oppure colorati sul fondo della cassetta, uno vicino all’altro, devono toccarsi. E poi incollarli fra loro e sul fondo della cassetta con una colla resistente.

A questo punto possiamo appenderla al muro con un foro e un gancio. Mettere le automobiline sui ripiani, ciascuna dentro un rotolino, in bella mostra. Non dimentichiamo di mettere una bella insegna “Garage” in alto.

Se la cassetta viene dipinta di rosa confetto con pois bianchi e i rotolini sono pure colorati di rosa, si potranno mettere i campioncini di profumo al posto delle automobiline. E l’insegna in questo caso sarà “Parfums”.