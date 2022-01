Siamo oramai ufficialmente entrati nell’anno nuovo e come al solito speriamo che la dea bendata sia dalla nostra parte e da quella dei nostri cari e amici. Per far sì che questa bussi alla nostra porta e a quella di chi ci vuole bene, ecco un piccolo consiglio. Infatti tenere questa piccola piantina in casa secondo la tradizione cinese porta soldi, fortuna e prosperità. Vediamo insieme di cosa si tratta e qual è la storia che si cela dietro a questo piccolo arbusto.

Stiamo parlando del bambù, il cui nome scientifico è “dracaena sanderiana”. Questo esemplare però è comunemente noto come “lucky bamboo”, ovvero bambù fortunato. Secondo il Feng Shui infatti se se ne possiede uno con due steli si avranno benefici in amore. Invece cinque e otto steli giovano rispettivamente alla salute alla ricchezza. In Cina in particolare viene donato nelle occasioni che rappresentano un nuovo inizio.

Ad esempio è perfetto per chi incomincia a lavorare oppure per chi acquista una nuova casa. Quindi è anche l’ideale da regalare quando inizia l’anno. Infatti secondo la tradizione può aiutare ad attirare tranquillità e prosperità soprattutto nell’ambito economico. S Infatti in generale il denaro è una tematica molto importante per il popolo asiatico. Nel loro modo di vedere il mondo alcuni sono destinati a riceverne poco e altri invece potrebbero vederselo piovere in testa. Possiamo facilmente verificare a quale categoria apparteniamo controllando i nostri polpastrelli. Infatti secondo un’antica leggenda cinese basta un piccolo segno sulle mani per avere soldi, fortuna economica e finanziaria.

Come tenerlo per averlo sempre perfetto

L’habitat ideale per questa pianta è compreso fra i 15 e i 30 gradi per cui è meglio tenerla all’interno degli ambienti chiusi. Preferisce evitare l’esposizione solare diretta, preferendo molto gli ambienti ombrosi. Per quanto riguarda le innaffiature, queste devono essere frequenti: se possibile le radici vanno sempre mantenute immerse. Per questo durante i mesi estivi è necessario effettuare delle costanti nebulizzazioni d’acqua con l’aiuto di uno spruzzino. Questa mossa serve a far sì che le foglie non si secchino. Se si è alla ricerca di un’alternativa più semplice, consigliamo di provare la Pachira.

