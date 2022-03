Con un fascino estetico molto apprezzato, il granito è sicuramente uno dei materiali più utilizzati nell’edilizia moderna. Inoltre, è anche molto resistente. Per questo motivo è impiegato molto per le pavimentazioni esterne.

Il granito è un materiale poroso e con il passare del tempo o con una manutenzione errata il rischio è che perda la sua brillantezza. Una caratteristica dovuta alla grande quantità di quarzo contenuta. Esistono numerose tipologie di granito. Tuttavia, possiamo stilare una lista generica dei trucchetti migliori per pulirlo e lucidarlo. In un articolo precedente avevamo suggerito le tecniche facili e veloci per pulire il marmo in 5 minuti.

Quest’oggi, scopriremo perché tenere lucido e pulito il granito è semplicissimo. Il materiale in questione non richiede particolari cure, ma bisognerà prestare attenzione per evitare di rovinarlo con tecniche sbagliare.

Per pulire i pavimenti bisognerebbe innanzitutto passare l’aspirapolvere almeno una volta al giorno. In questo modo si elimineranno polvere e possibili residui di sporco che potrebbero graffiare le superfici.

A questo punto, vediamo ecco come tenere lucido e pulito il granito è semplicissimo con questi trucchetti per far risplendere pavimenti e superfici di bagno e cucina

Per lavare i pavimenti in granito meglio evitare detergenti chimici a base di sostanze acide come l’acido fluoridrico e acido fosforico.

Si consiglia di creare una miscela fatta di sapone di Marsiglia e acqua. Passare la miscela con un panno in microfibra e poi asciugare.

In presenza di macchie ostinate, si consiglia di versare nell’acqua, oltre al sapone di Marsiglia, anche un po’ di ammoniaca.

Le superfici in granito di bagno e cucina si possono pulire con una miscela di 3 litri d’acqua e mezzo bicchiere di alcool. Mescolare e aggiungere un cucchiaino di detersivo per piatti.

Altro piccolo trucchetto furbo consiste in una miscela composta da bicarbonato, sapone di Marsiglia e detersivo per i piatti. Mescolare e strofinare la miscela con la spugna sui piani da pulire. Sciacquare con acqua e poi asciugare con un panno in microfibra.

Uno stratagemma ancora più semplice prevede una miscela composta da 4 tazze d’acqua e una d’aceto, con l’aggiunta di un cucchiaino di detersivo per piatti. Spruzzare sulle superfici e poi risciacquare. Il granito apparirà come nuovo. Infine, anche la candeggina può esser utile per la pulizia del granito.

Versare in acqua calda un filo di candeggina. Con un panno morbido bagnare le superfici e poi risciacquare e asciugare con un panno asciutto.

