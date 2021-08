In estate il problema delle mosche può diventare veramente fastidioso. Alcuni ambienti, in particolare, sono presi di mira e a volte non si riesce proprio a tenerle lontane. Le zanzariere alle porte e alle finestre sono sempre un ottimo modo per tenere lontane sia le mosche che altri insetti. Solitamente, però, l’ambiente ad essere preso di mira è la cucina ed è inevitabile aprire e chiudere spesso la porta di questa stanza. Ovviamente, esistono insetticidi da utilizzare allo scopo di tenere lontano questo fastidioso insetto, ma se si vuole salvaguardare anche l’ambiente, non sono molto indicati.

Tenere lontane le fastidiosissime mosche in estate è possibile e semplice. Questo perché le mosche, così come molti altri insetti, sono infastidite dagli odori forti di molte erbe aromatiche e spezie. La menta, l’eucalipto, il basilico, la lavanda, sono tutte piante che hanno il potere di allontanarle, se posizionate nei punti strategici, come i davanzali delle finestre.

In questo articolo parleremo di una altra pianta dal forte odore, che riesce ad allontanarle, i chiodi di garofano.

I boccioli essiccati dal potere straordinario

I chiodi di garofano sono una spezia abbastanza conosciuta in tutto il Mondo. Esistono molte ricette invernali, sia di dolci che di bevande, che contengono al loro interno questa spezia. Si tratta del bocciolo essiccato del fiore di questa pianta, che una volta persi i petali ed essiccato, ricorda un chiodino.

Grazie all’aiuto dei chiodi di garofano e al loro odore intenso, tenere lontane le fastidiosissime mosche in estate è possibile e semplice. Tutto ciò che serve sono dei limoni e i chiodi di garofano. La tecnica è semplicissima: tagliare a metà i limoni e infilzare ogni metà con una quindicina di chiodini. Questi mezzi limoni, poi, potranno essere posizionati sui vari davanzali e sull’uscio delle porte. Le mosche che proveranno ad entrare verranno infastidite e allontanate dall’odore forte emanato da questa combinazione di limone e chiodi di garofano. E anche l’ambiente ne gioverà.