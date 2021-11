Il temibile freddo autunnale sembra ormai arrivato e stare al caldo non è per nulla facile. Di certo vestire un cappotto morbido e avvolgente ci darebbe una grossa mano, ma potrebbe non essere sufficiente.

Una delle sensazioni più scomode che si possano provare è quella terribile sensazione di freddo alle mani. Questo può succedere non solo quando siamo per strada, ma anche quando ci troviamo in casa. Può capitare che i termosifoni da soli non bastino e che i nostri arti si congelino comunque.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per fortuna, tenere le mani al caldo è semplicissimo con questo trucchetto geniale e gratuito per combattere il freddo pungente. Vediamo in cosa consiste.

Una sensazione scomoda che può creare disagio

Il freddo potrebbe rivelarsi il nostro peggiore nemico in questo periodo dell’anno. Infatti, le basse temperature non sono solo il via libera per i virus di stagione.

Una pelle particolarmente sensibile potrebbe arrossarsi e seccarsi con più facilità. Un difetto certamente poco estetico, oltre che fastidioso.

Per porre fine al problema potremmo provare con un rimedio naturale contro le mani screpolate presente nella nostra cucina. Non ci costerà nulla e di certo non peggioreremo la situazione.

In alternativa, nelle prossime righe, illustreremo un trucchetto tanto semplice quanto efficace per dire addio ai geloni delle mani.

Tenere le mani al caldo è semplicissimo con questo trucchetto geniale e gratuito per combattere il freddo pungente

Se le abbiamo provate tutte per scaldarci ma non abbiamo trovato una soluzione degna di questo nome, possiamo tentare con un metodo alternativo. Tutto quello che dovremo fare è realizzare uno scaldamani fatto in casa.

Sembra una banalità, ma è un procedimento assolutamente veloce che potrebbe donarci la sensazione di tepore alle mani che desideravamo. Ecco come fare.

Procuriamoci un paio di pezzi di stoffa lunghi circa 10 cm. Scegliamoli anche colorati o personalizzati per un effetto visivo migliore.

Ora li sovrapponiamo e li cuciamo su ¾ dei lati, lasciando uno spazio d’ingresso. Dentro questa sorta di sacca termica inseriremo una manciata di sale grosso.

A questo punto cuciamo anche la parte che abbiamo lasciato scoperta e mettiamo la stoffa nel microonde per circa un minuto. In alternativa, possiamo lasciare tutto qualche minuto sui termosifoni a scaldarsi.

Fatto ciò, avremo finalmente realizzato il nostro prezioso scaldamani che possiamo utilizzare da subito per concederci un po’ di tepore piacevole. Una soluzione rapida e a costo zero per non dover più patire i rigori dell’inverno.