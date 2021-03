E così un’altra settimana della moda si chiude. Biglietto e volo prenotato e ora ci sposta a Parigi per assistere ai défilé delle maison che sfilano in Francia. La fashion week milanese è stata in formato phygital, tra video e sfilate digital le tendenze però non tardano ad arrivare.

Così, la moda ancora una volta detta le leggi di quelle che saranno le future tendenze, con cui le donne avant-garde possono già giocare. Vediamo allora quali sono state le tendenze trucco 2022 viste alla Milano Fashion Week che andranno di moda.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Occhi su di me

Protagonisti indiscussi sono, per ovvie ragioni, gli occhi. Ma quali saranno le tendenze 2022? Analizziamo ora alcuni tra i brand più cool che hanno sfilato a questa MFW e quali sono state le loro proposte per il make-up.

Sopracciglia strong

Se da una parte molti make-up artist si sono concentrati sulle palpebre, altri invece hanno riscoperto le sopracciglia. Come ad esempio Peter Philips che per lo show di Fendi ha realizzato un trucco monocromatico che trae ispirazione dal beige con le sopracciglia più scure. Anche Borbonese sceglie il trucco beige per le due donne. Ci chi invece come Salvatore Ferragamo che disegna le sopracciglia con toni molto strong.

Le palpebre silver and gold

Per quanto riguarda le palpebre, Prada, con il make-up disegnato da Pat McGrath, gioca con i toni dell’oro. Anche Moschino sceglie l’oro oppure l’argento e lo sfuma da metà palpebra. Chi ama però smokey eye o eyeliner non deve assolutamente temere, perché anche questi saranno di tendenza per il 2022. Giorgio Armani opta per delle sfumature di grigio e Max Mara per delle sfumature di verde. Lo smokey è presente negli show di Alberta Ferretti in modo light, mentre invece è molto strong in quello di N°21. Ed ecco le tendenze trucco 2022 viste alla Milano Fashion Week che andranno di moda.

Approfondimento

Due libri sulla moda da leggere se si desidera essere degli esperti.