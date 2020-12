Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



D’inverno la pelle è più delicata a causa del freddo e di conseguenza ha bisogno di più cure e attenzioni. Le temperature sono basse e le giornate diventano uggiose. Il Natale si avvicina e, nonostante le timide aperture non permetteranno di festeggiare come di consueto, è importante non trascurarsi e curare comunque il proprio trucco.

Quest’anno, per via dell’utilizzo della mascherina, è necessario dunque puntare tutto su occhi e sopracciglia.

Scopriamo insieme le tendenze del make-up inverno 2020-2021

Quest’anno i colori must sono quelli dei toni caldi in un mix di nuance: bronzo, oro e rosa per mettere in risalto le palpebre. Dunque, una palette multicolor su questi toni è ciò che serve questo inverno. Un tocco di eyeliner è l’ideale per conferire profondità allo sguardo. In alternativa all’eyeliner, applicare il kajal nel contorno occhi. Se possiede la carnagione chiara, il consiglio è quello di usarne uno di colore scuro per far sì che il contrasto renda il tutto impeccabile. Se invece si ha un incarnato più ambrato, puntare su un kajal che illumini lo sguardo. Infine, applicare il mascara che non può mai mancare per uno sguardo perfetto.

Passiamo alle sopracciglia. Se le sopracciglia sono spesse e ben definite, il consiglio è quello di fissarle con un po’ di lacca. Spruzzare un briciolo di lacca sullo scovolino per mascara e pettinarle verso l’alto. Se invece le sopracciglia sono sottili e poco folte, usare una matita per sopracciglia per definirne i contorni.

E per finire le labbra

Sebbene nascoste dalla mascherina nei luoghi pubblici, nella comodità di casa saranno scoperte e quindi occorre non trascurarle. Le tendenze del make-up inverno 2020-2021 ci suggeriscono il rossetto matt e i colori che stanno spopolando maggiormente sono il rosso intenso e il viola. D’altra parte, a questo trend si contrappone il ritorno del nude sulle labbra come visto sulle più recenti passerelle.

