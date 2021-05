E’ l’ora di prendersi cura delle tende sia da esterno che da interno o almeno di lavarle e pulirle a fondo. Piuttosto che aggredirle con detergenti potenti che potrebbero rovinarle, ricorriamo a qualcosa di naturale e profumato. Avremo così tende splendide e profumate con questo incredibile segreto che permette risultati straordinari e impeccabili.

Tende da riporre o da appendere

Dopo la stagione invernale si cerca di mettere delle tende più leggere e così si tirano fuori dalla cassapanca quelle che sostituiranno le invernali. Le tende avranno accumulato polvere, forse delle muffe dovute all’umidità dell’aria, alcune saranno state nei pressi di un termosifone e si saranno macchiate o annerite. Vediamo allora come fare per preparare una buona soluzione di lavaggio che faccia al caso nostro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Una soluzione

Il limone è un alimento sì ma che trova impiego in tante soluzioni casalinghe. Il perché si utilizzi questo agrume dipende dalle sue caratteristiche particolari. Prima di tutto è uno sgrassante, perciò è molto adatto in quelle situazioni in cui c’è bisogno di eliminare le macchie e le incrostazioni di grasso, come ad esempio nel forno o nel fornetto a microonde. Insieme al bicarbonato ha un potenziale veramente notevole. Inoltre è molto gradito per il profumo che rilascia davvero delicato. Vediamo come utilizzarlo per le tende.

Tende splendide e profumate con questo incredibile segreto che permette risultati straordinari e impeccabili

Per lavare in modo adeguato le tende prepariamo questo formidabile detergente naturale. Se laviamo le tende in vasca mettiamo la giusta quantità d’acqua tiepida per poterle immergere. All’acqua aggiungiamo 12 cucchiai di aceto di vino bianco, il succo e la scorza di due limoni, 5 cucchiai di sale grosso e 3 cucchiai di sapone di Marsiglia.

Dopo aver fatto sciogliere per bene gli ingredienti, si immergono le tende e le si lascia dalla sera fino al mattino per 15 ore di ammollo. Trascorso questo tempo le laveremo adeguatamente in acqua corrente. Scopriremo una pulizia profonda e un bianco splendente, un gradevole profumo che donerà la voglia subito appenderle o di ben sistemare in cassapanca.

Ecco il modo migliore per pulire piumoni e giacche a piumino.