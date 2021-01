Ci sono alcune parti della nostra casa che, più delle altre, tendono a sporcarsi e rovinarsi. I motivi per cui questo accade sono diversi. Innanzitutto perché solitamente sono oggetti e strumenti che utilizziamo molto spesso. Un’altra ragione è che si trovano in stanze quali la cucina o il bagno, posti in cui utilizziamo molta acqua e molti prodotti. È dunque normale che col tempo i batteri e la sporcizia si facciano vivi, dandoci non poco lavoro da fare.

Il problema delle muffe

In particolare nella stanza da bagno, dobbiamo prestare molta attenzione sulla pulizia dell’ambiente. Oltre ad un’indiscreta meticolosità, è importante anche ricordarci di disinfettare e fare le pulizie molto spesso. Altrimenti è molto probabile incorrere in problemi spiacevoli, per cui trovare una soluzione non sarà cosi semplice. Uno degli inconvenienti che più preoccupa, soprattutto in questo momento, è quello delle muffe. Sono tanti infatti gli accessori da bagno che ne vengono interessati. A tal proposito, andiamo a vedere come avere tende della doccia nuove come appena comprate con questo rimedio antimuffa.

Acqua e un pizzico di sale

Le tende della doccia soffrono molto delle aggressioni di batteri e funghi. Già dopo qualche mese dall’acquisto infatti, spesso le ritroviamo completamente rovinate e piene di muffa. Per risolvere questo problema la soluzione è veramente semplice. Dobbiamo solo ricordarci di effettuare regolarmente il lavaggio che andremo a spiegare, e potremo dire addio alla sporcizia. Dunque ecco tende della doccia nuove come appena comprate con questo rimedio antimuffa.

Tutto quello che dovremo fare sarà prendere una bacinella abbastanza grande e riempirla di acqua. A questo punto aggiungiamo un pugno di sale e immergiamo al suo interno le tende. Lasciamole a mollo per una decina di minuti, dopodiché risciacquiamole abbondantemente. Grazie alla funzione disinfettante e antibatterica del sale, le muffe e la sporcizia leveranno il disturbo in men che non si dica.