L’alta velocità non perde tempo nemmeno sulle offerte. Tanti voucher imperdibili per viaggiare in treno in comodità, in ambiente Economy o Smart, ma anche Prima e superiori. Tempo fino a domani per le maxiofferte fino al 40% di sconto sui treni Italo e Frecciarossa.

Tuttavia, la scadenza fissata non è l’unica variabile da prendere in considerazione. Come per le precedenti soluzioni, le offerte di Italo e Trenitalia sono soggette a disponibilità. Nel caso della prima, ad esempio, il numero totale di posti riservati alle tariffe scontate è 600.000.

I dettagli sulle promozioni

Sconti per entrambe, ma di diverso valore. Sui treni Italo ad alta velocità è applicato uno sconto fino al 40% su tutte le tratte nazionali, variabile in base alla disponibilità delle tariffe. In particolare, quelle relative all’offerta sono Low Cost e eXtra, selezionabili su tantissimi biglietti a partire dal 29 gennaio. Tempo fino alle ore 18 del 24 gennaio per approfittarne.

Trenitalia offre il 30% di sconto per tutte le tratte nazionali operate su treni Intercity e Intercity Notte, Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e Eurocity. Tuttavia, l’offerta è applicabile solo sul prezzo della tariffa Super Economy. Ragion per cui, in caso i posti per questa soluzione fossero terminati, non è possibile usufruire dello sconto sul biglietto selezionato. La promozione scade alle ore 15 del 24 gennaio ed è utilizzabile per viaggiare nel periodo che va dal 29 gennaio al 31 marzo.

In entrambi i casi, per approfittare dello sconto è necessario inserire il codice relativo in fase di prenotazione. Per i treni Italo è “NEVE”, mentre per le soluzioni Trenitalia è “MONTAGNA22”.

Per prenotare con Italo

Andiamo sulla pagina principale ed inseriamo, nella sezione dedicata alla ricerca dei treni, stazione di partenza e destinazione, date e numero di passeggeri. Dopo di che, clicchiamo su “Hai un codice promo?” e, nel campo che comparirà subito dopo il clic, inseriamo “NEVE”. Infine, selezioniamo Cerca e verifichiamo la disponibilità delle tariffe scontate sulle soluzioni di interesse.

Per prenotare con Trenitalia

Nella pagina di ricerca, inseriamo i dati di viaggio per ricercare i biglietti. Scelta una soluzione in tariffa Super Economy, proseguiamo compilando il form dei viaggiatori. Clicchiamo su “Inserisci buono sconto” e digitiamo “MONTAGNA22”.

