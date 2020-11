Tutti quanti al giorno d’oggi utilizzano sistemi di messaggistica digitale per inviare i propri messaggi. Tra queste applicazioni una, in particolare, è famosa per la sua grande attenzione alla privacy dell’utente e per la sua facilità di utilizzo, Telegram.

Quest’applicazione ha, tuttavia, anche una faccia oscura a cui bisogna stare ben attenti. In questo articolo analizzeremo cosa fare e come evitare problemi utilizzando quest’app.

Perché bisogna essere chiari: Telegram è pericoloso se usato male. Come evitare di avere problemi con le Forze dell’Ordine imparando ad utilizzare al meglio questa applicazione di messaggistica telefonica.

Telegram e le sue funzioni problematiche

Telegram è l’unico degno avversario di WhatsApp nell’ambito della messaggistica online. La sua particolare inclinazione verso la tutela della privacy dell’utente ne hanno fatto la propria principale bandiera.

Su quest’applicazione, infatti, non è necessario registrarsi con il proprio nome. Ed esistono delle chat che possono sempre essere eliminate su entrambi i telefoni.

Questa caratteristica si rispecchia anche in un altra funzione di Telegram che si può però rivelare ben più problematica. Ovvero i gruppi. È possibile, infatti, entrare in gruppi di persone che condividono documenti o video all’interno dell’app.

Esistono due tipi di gruppi. Quelli privati e quelli pubblici. Nei primi si può entrare semplicemente cercando una parola chiave, come ad esempio ricette o cucina, o ancora motori. Nei secondi bisogna essere invitati attraverso l’invio di un link in una chat privata. Proprio a questi gruppi bisogna stare ben attenti.

La problematica maggiore di questi gruppi, in particolare quelli privati, è che possono essere utilizzati quali strumenti per diffondere messaggi criminali. Parliamo, in particolare, di pedopornografia, revenge porn. Oppure di vendita di sostanze stupefacenti. O, ancora, di terrorismo.

Purtroppo, anche solamente aprire uno dei file mandati in questi gruppi, o essere spettatore, può rappresentare un reato perseguibile dalle Forze dell’Ordine.

È, quindi, estremamente importante prestare la massima attenzione. In particolare quando si tratta di tratta di gruppi privati. Il consiglio è sempre quello di stare particolarmente attenti nei gruppi pubblici. E uscirne non appena si vedono messaggi che incitano ad azioni poco pulite.

Allo stesso modo, è importante non accettare inviti su gruppi privati. E ciò anche da parte di persone che si conoscono. Il rischio di entrare in contatto con contenuti criminali e avere dei problemi con le Forze dell’Ordine è, infatti, purtroppo molto alto.