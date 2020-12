Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La cucina greca è ricca di sapori unici e indimenticabili. Le sue preparazioni sono svariate e molteplici, e spesso prevendono verdure che non penseremmo mai di usare. La teglia di carne alla greca è ottima grazie alle foglie di vite utilizzate per aromatizzare la carne contenuta nel piatto.

Il resto delle spezie poi rendono il piatto saporito e dal gusto deciso, proprio quello che ci vuole per una cena particolare e per stupire gli ospiti che sono accorsi per farci compagnia.

Vediamo come realizzare al meglio una teglia di carne alla greca dal sapore stupefacente.

Ingredienti

600 gr di carne di manzo (la coscia);

30 foglie di vite intere;

250 gr di riso;

30 gr di uva sultanina;

5 zucchine;

2 cipolle;

farina qb;

un pizzico di zafferano;

2 bicchieri di vino bianco;

1 foglia di alloro;

50 gr tra burro e olio;

sale e pepe.

Teglia di carne alla greca dal sapore stupefacente

Togliere il gambo alle foglie di vite e lavarle molto bene. Tagliare la carne in 12 fettine sottili e batterle col batticarne. Infarinarle un poco. Arrotolarle su sé stesse formando degli involtini da chiudere con uno stuzzicadenti. Ammollare l’uva sultanina in acqua. Pulire zucchine e cipolle e tagliarle a fettine sottili. Rosolare con un po’ di olio e burro le fettine di carne e aggiungervi le cipolle.

Quando il tutto sarà ammorbidito, aggiungere le zucchine e le foglie di vite, salare e pepare tutto. Far cuocere per circa 15 minuti e aggiungere di quando in quando acqua o vino per evitare che si asciughi il tutto.

Aggiungere quindi l’uvetta, il riso, lo zafferano e l’alloro. Mescolare e bagnare col vino e un po’ d’acqua. Portare l’acqua a ebollizione, coprire la teglia e metterla nel forno già caldo a 180° per circa 22 minuti.

Se si vuole evitare il forno, continuare a fiamma bassa sui fornelli.

Appena i minuti saranno trascorsi, aggiungere a freddo il burro e servire.