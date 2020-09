La tessera sanitaria europea è quel documento che attesta che puoi avere accesso alla sanità pubblica. In Italia così come in tutti i paesi dell’Unione Europea. Quindi, è un documento fondamentale da portare con sè durante un viaggio. Assieme alla carta d’identità valida per l’espatrio o al passaporto.

“Significa che dobbiamo richiederla oltre alla nostra normale tessera sanitaria?” potresti domandarti. Domanda lecita su cui facciamo subito chiarezza.

La tessera sanitaria europea

La risposta, amico viaggiatore, è no. La tua tessera sanitaria, essendo l’Italia un Paese dell’Unione Europea, coincide esattamente con la tessera sanitaria europea.

Forse non tutti sanno che se viaggiamo negli altri Paesi dell’Unione Europea abbiamo diritto alla stessa assistenza sanitaria prevista per i cittadini di quel Paese. Una possibilità preziosa anche per chi, durante l’anno, si trovi in vacanza nel Vecchio Continente. Il nome completo della tessera sanitaria europea è Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Questa dà diritto ad accedere alle prestazioni sanitarie statali in caso di permanenza temporanea in uno dei 27 Stati membri dell’UE.

Quindi se finiste in ospedale durante una vacanza in uno dei Paesi membri dell’UE e vi recapitassero il conto delle spese mediche, non fatevi fregare! La TEAM, la tessera che tutti abbiamo ma di cui ci dimentichiamo troppo spesso, equipara il vostro status a quello di un cittadino del Paese in cui siete finiti in ospedale. Se loro non devono pagare, non dovreste farlo neanche voi!

La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) è entrata in vigore in Italia dal 1° novembre 2004. Permette di usufruire delle prestazioni sanitarie coperte in precedenza dai modelli E110, E111, E119, E128. Pertanto, permette di uscufruire anche di tutte le prestazioni sanitarie urgenti e necessarie durante un temporaneo soggiorno (per vacanza, studio o lavoro) nei Paesi dell’Unione Europea (UE). Ma non solo!

La TEAM è valida anche nei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) e nei Paesi del Dipartimento d’Oltremare, con accesso diretto agli erogatori delle prestazioni (medico di medicina generale, ricovero ospedaliero, visite specialistiche, analisi cliniche, ecc.).

Tutte le funzioni

Il SSN (Sistema Sanitario Nazionale) italiano prevede l’invio a stretto giro di posta della prima tessera sanitaria. Arriva automaticamente, non c’è necessità di fare domande o richieste formali, ed è valida fino al primo anno di vita assicurando al neonato l’assistenza sanitaria. Dopo la scadenza va invece richiesta la seconda tessera che ha validità di 6 anni. Per farlo è però necessario iscrivere il bambino al SSN e scegliere il pediatra di base.

La tessera sanitaria diventa così lo strumento indispensabile per usufruire delle prestazioni sanitarie presso il SSN, le strutture convenzionate e anche all’estero. Contiene i dati anagrafici (verrà richiesta la sua lettura per accedere a slot machine e già è necessaria ai distributori di sigarette), il codice fiscale, il numero della tessera stessa, i codici necessari a garantire al cittadino italiano l’assistenza anche negli altri paesi UE e la data di scadenza. Ma attenzione: l’assistenza sanitaria è garantita anche con la tessera scaduta!

La tessera è anche dotata di una banda magnetica che contiene i dati dell’assistito e un codice a barre con il codice fiscale. Quest’ultimo serve per i lettori ottici di cui sono dotate le farmacie per il rilascio dello “scontrino parlante”, necessario per la detrazione del 19% delle spese per i medicinali.